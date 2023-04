Inter, gioia infinita: sui social i tifosi già preparano il derby europeo

L’Inter conquista la semifinale di Champions League eliminando il Benfica: ora si prepara la sfida con i cugini del Milan. Sui social i fan nerazzurri esaltano Barella e Lautaro Martinez

19-04-2023 22:55

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Inter conquista la semifinale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi deve faticare ma riesce a superare con grande autorità la sfida Benfica che si deve accontentare del pareggio dopo la sconfitta nella gara di andata (0-2). I nerazzurri dopo un primo tempo difficile prendono il sopravvento della partita e conquistano una vittoria che cancella tutti i dubbi dopo i passi falsi in campionato. Ora nel cammino europeo c’è la sfida con i cugini del Milan. E sui social è già tempo di derby.

Inter, la rinascita di Lautaro: il Toro torna a splendere

Nelle ultime settimane tra i giocatori maggiormente in difficoltà in maglia Inter c’è stato senza dubbio Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha fatto fatica in campionato a trovare il gol come il resto della squadra ma il riscatto arriva con la rete contro il Benfica nel momento più importante: “I campioni si svegliano al momento giusto. Grande Toro”, scrive il giornalista Fabrizio Biasin. “Assist e gol: è stata una serata perfetta”, il commento di Fly. E Carlo guarda già avanti: “Il suo contributo ci servirà come l’acqua nel deserto”.

Inter, i tifosi esaltano l’ennesima meraviglia di Barella

L’Inter passa in vantaggio dopo soli 14 minuti prendendo il controllo del match contro il Benfica grazie ad un altro straordinario gol di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro dimostra ancora una volta il suo straordinario talento e i tifosi lo esaltano: “Che bellezza devastante e disarmante. Si ferma quasi, un rallenty. Poi gira direttamente in porta”. Carmelo commenta: “I campioni sono in queste serate che si affermano. Tutto il resto è noia. Chi lo critica è solo invidioso”. E Lisa scrive: “Quando Barella è in partita lo siamo tutti. E’ realtà, che piaccia o meno. Che trascinatore, che personalità”.

Inter, l’incredibile coreografia dei fan nerazzurri

Prima dell’inizio del match a regalare spettacolo ci hanno pensato i tifosi dell’Inter. L’intero stadio San Siro si è dipinto dei colori nerazzurri, ogni settore ha portato il proprio contributo a tinte interiste con una coreografia da mozzare il fiato: “Come lo spieghi a parole?”, scrive Veronica a corredo di un video che mostra il pubblico interista. E DeAlma commenta: “Puoi essere di che fede vuoi ma non puoi dire che le coreografie dei tifosi dell’Inter non siano sempre splendide”.