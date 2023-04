Inter-Benfica, vigilia di Champions tesa: scintille e spintone tra Onana e Brozovic

Episodio di nervosismo in allenamento tra Onana e Brozovic divisi dai compagni: manca poco al Benfica e l'Inter non può sbagliare

18-04-2023 17:16

Vigilia alquanto tesa tra i giocatori dell’Inter, da quanto si vede in un video eloquente che è stato pubblicato poca fa sui social da Internews e che mostra una preparazione, in allenamento, alquanto discutibile tra i giocatori che scenderanno in campo contro il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions League, in programma domani sera a San Siro.

La lite Onana-Brozovic in allenamento

André Onana e Marcelo Brozovic, durante il torello ad Appiano Gentile, si sono resi protagonisti di uno scontro anche fisico che ha destato non poche preoccupazioni per via dell’intensità dell’episodio: il portiere interviene con decisione sul compagno, che reagisce dicendogli qualcosa.

Lo spintone e l’intervento di Lukaku

A quel punto Onana si gira con fare minaccioso e viene placcato da D’Ambrosio. Brozo si avvicina comunque, spintonandolo, prima dell’intervento di Lukaku che si mette in mezzo e lo allontana.

Non si placa la rabbia esplosa e i due litiganti continuano a lanciarsi qualche parola di troppo, anche se la cosa finisce lì nel bel mezzo dell’allenamento, che riprende per arrivare a conclusione.

VIRGILIO SPORT