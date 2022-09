01-09-2022 09:30

Ci siamo, ultime ore di mercato, quelle in cui la frenesia prende il controllo. All’Inter ci sono ancora tre casi aperti (o presunti tali), ovvero Milan Skriniar, Jordi Alba e Robin Gosens.

Il PSG ci crede ancora: Galtier spera nel regalo Skriniar

Da tempo, i vertici dell’Inter hanno confermato come il futuro di Milan Skriniar sia nerazzurro (si parla già di rinnovo) ma il PSG non ha ancora abbandonato l’idea di averlo sin da subito.

Le parole di Christophe Galtier, tecnico del PSG, dopo la partita con il Tolosa, sono chiare: “Spero che riusciremo a comprare un difensore centrale. Dobbiamo aspettare fino, non ho nessuna informazione sull’argomento. Skriniar? È possibile perché la finestra di mercato è ancora aperta, ma non lo so”. Steven Zhang pronto a fare le barricate.

Inter, si vocifera del possibile arrivo last minute di Jordi Alba

Secondo alcune indiscrezioni giunte dalla Spagna, Jordi Alba potrebbe diventare nerazzurro in queste ultime ore. Arriverebbe in prestito con il club blaugrana pronto a pagare il 60% del suo ingaggio.

Una suggestione che non trova conferme in Italia con l’Inter che non pare intenzionata ad inserire l’esterno difensivo spagnolo nella sua attuale rosa. La sensazione è che Jordi Alba non sia destinato a diventare un giocatore dell’Inter (in passato, ci è andato vicino).

Inter, trattativa complicata tra Gosens e il Bayer Leverkusen

Robin Gosens sta faticando a dimostrare il suo valore in maglia nerazzurra. Con il Mondiale alle porte, l’ex Atalanta potrebbe anche decidere di fare le valigie e andare a giocare in un club che gli garantisca una maglia da titolare, come il Bayer Leverkusen.

Anche in questo caso, la trattativa ora pare in salita, soprattutto perchè l’Inter non sembra intenzionata a privarsi del tedesco proprio nel rush finale della sessione estiva del calciomercato. Robin Gosens, salvo imprevisti, resterà alla corte di Simone Inzaghi che conta di dargli altre chance per tornare a brillare come nella passata stagione. Ancora qualche ora e l’Inter non avrà più dubbi legati al mercato.