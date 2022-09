Inter, il clamoroso autogol di Inzaghi fa infuriare i tifosi

30-09-2022 21:04

Che il momento non sia dei migliori è cosa appurata, ma dopo la netta sconfitta contro l’Udinese, con le contestate sostituzioni premature di Bastoni e Mkhitaryan, non tira una buona aria attorno all’Inter e a Simone Inzaghi e i tifosi non nascondono la loro distanza dai pensieri del mister.

Inter, difficoltà prima della Roma

La gara di domani sera contro la Roma sarà un crocevia importante della stagione nerazzurra, anche se l’avvicinamento al big match dell’ottava di Serie A non pare essere partito con il piede giusto. In prima battuta, per il rinvio del rientro in campo di Lukaku, ma anche per via della franse pronunciata dal tecnico in conferenza stampa che non ha fatto altro che rivelare i tanti malumori dei tifosi e attirare un mare di critiche.

Inzaghi, la frase che scatena i tifosi

Il riferimento è, ovviamente, alla sicurezza dimostrata da Inzaghi al momento della domanda in merito al momento no:

La società è sempre presente, dove alleno io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e si vincono i trofei, è stato così alla Lazio ed è così anche all'Inter. Abbiamo qualche punto di ritardo certo, ma stiamo lavorando, anche se il tempo a disposizione non è stato tantissimo durante la sosta, avevo con me solo quattro giocatori di movimento e due portieri. Detto questo, l'allenamento di ieri mi ha confortato. Lasciamo parlare il campo.

Inter, tifosi mai così distanti da Inzaghi

Parole decise che, però, non vengono accolte nel migliore dei modi dalla tifoseria, trasformandosi in breve tempo in un vero e proprio boomerang per Inzaghi, con i social invasi da pensieri delusi e ironia degli stessi supporter dell’Inter. Qualcuno scrive: “Domani sarà l‘ultima per Inzaghi!!!” e chi sottolinea: “Modesto…..avesse vinto chissà che…“. Un altro tifoso chiede: “Qualcuno lo ha avvisato che ha regalato uno scudetto al Milan?” e poi: “Se la tira pure…“, “Caro Inzaghi ho paura che per te il tempo sia agli sgoccioli….”.

Inter, Inzaghi è solo

I commenti sono veramente tanti. “Ma in che mondo vive?” si domanda ancora qualcuno. O anche: “Mi sfugge l’aumento dei ricavi. Intende che quando arriva vendono i giocatori?”, “Ste dichiarazioni portano una sfiga unica. Simoncì, guarda come va a fini eh”, “Che imbarazzo“, “Fermatelo ha dei seri problemi, mi conferma della mediocrità che è!!! Mourinho pensaci tu fallo tornare sulla terra……..”, “Qui è stato troppo supponente, a mio giudizio”, “Siamo messi male!”, “Perché la Lazio ha vinto lo scudetto o una coppa europea quando lui era l’allenatore?”.