Inter, il dubbio dei tifosi: "Sicuri sia meglio lui?"

L’Inter supera 2-0 la Roma a San Siro ed è la prima semifinalista di Coppa Italia. Un gol per tempo, per i nerazzurri, che mettono subito in discesa il match con la splendida zampata del grande ex, Ediz Dzeko, dopo appena 2′ di gioco. Il raddoppio, al 68′, porta la firma prestigiosa di Alexis Sanchez, che regala ai suoi tifosi un gol da capogiro con la sfera che, dai trenta metri, va a insaccarsi sotto il sette alle spalle di Rui Patricio e chiude il match contro il grande ex interista, José Mourinho.

Inter, Bastoni fuori in lacrime

Nota negativa di serata, l’infortunio occorso a pochi secondi dal riposo ad Alessandro Bastoni che, dopo la squalifica, chiude una giornata da dimenticare tra le lacrime e un trauma distorsivo alla caviglia destra da valutare nelle prossime ore. Tanti i commenti di incoraggiamento lanciati sui social dai tifosi dell’Inter. C’è chi scrive: “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Una giornata sfortunata, conclusa nel peggiore dei modi. Non ci resta che pregare sia solo una semplice distorsione. Forza Ale! Ti vogliamo bene, tanto”.

Inter, Sanchez conquista i tifosi

Quando, poi, Sanchez tira fuori il coniglio dal cilindro, i commenti sono tutti per lui. “Passi tre quarti di partita a pensare che cavolo stia facendo, altro che il campione e il leone in gabbia. Poi se ne esce con un gol così. Ma chi sei?!“, chiede qualcuno, e ancora: “Maravilla di Alexis. Mamma mia che bolide a togliere le ragnatele”, “Urca che gol!”, “I campioni sono così…Il campione fa cose che nessun altro fa…“.

Il dubbio dei tifosi dell’Inter su Lautaro

E così, in molti sollevano il dubbio che il cileno sia da preferire a Lautaro Martinez, che sta attraversando un momento no e non sembra riscuotere grandi simpatie dai suoi stessi tifosi. C’è chi twitta: “Ditelo che senza Lautaro é un’altra Inter non temete” e chi sarcasticamente commenta: “Meglio Lautaro Zì”, o ancora: “Sanchez era e, quando sta bene, è tuttora un top player, un livello che quel cesso di Lautaro non potrà mai neanche lontanamente raggiungere”, ” Credo che Sanchez sia più forte di Lautaro. Dico una cosa ovvia, oppure non è scontato?”.

