Inter, il futuro di Milan Skriniar preoccupa: la mossa di Marotta

15-09-2022 13:24

Il futuro di Milan Skriniar continua a preoccupare i tifosi dell’Inter e il tecnico Simone Inzaghi, che non hanno assolutamente voglia di vedere andar via il pilastro della difesa nerazzurra. Lo slovacco, nonostante la corte del Psg in estate, è rimasto a Milano, ma adesso la società sta lavorando per convincerlo a prolungare il contratto.

Inter, le parole di Skriniar sul futuro

Prima del match di Champions contro il Viktoria Plzen, le parole di Skriniar sul suo futuro hanno però fatto rumore: “Io non ho mai parlato e preferisco rimanere così. Siamo arrivati qui per giocarci questa partita, non voglio parlare del mio futuro e del mio contratto. Non credo sia il momento e il posto giusto. Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro, io non ho mai parlato e preferisco che rimanga così”.

Inter, le mosse per convincere Skriniar

Insomma, Skriniar non si sbilancia e preferisce pensare solo a giocare. Per la società nerazzurra, invece, la situazione legata al difensore slovacco è una priorità assoluta, come è giusto che sia. Marotta e soci si stanno già muovendo per convincere il 27enne a sposare nuovamente l’Inter e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti.

Come riporta TuttoMercatoWeb infatti, Marotta e Ausilio contano di trovare una soluzione al rinnovo di Milan Skriniar entro ottobre-novembre e le parti si incontreranno subito dopo la sosta del campionato. Il contratto del giocatore è in scedenza nel 2023 e in estate il club si era spinto fino a 5 milioni annui per convincere il difensore.

Inter, il Psg pressa: deciderà Skriniar

La corte del Psg però, che continua a pressare, ha cambiato le carte in tavola. L’Inter vuole spingersi fino ai 6,5 di Lautaro e Brozovic, per avvicinarsi almeno un po’ ai 9 offerti dai campioni di Francia. Determinante sarà la volontà del centrale slovacco, che al momento però preferisce non parlare.