02-10-2022 09:19

Quattro sconfitte in otto giornate, la posizione di Inzaghi che traballa e una distanza dal vertice che aumenta gara dopo gara, insieme a tensioni, ansie e inquietudini. Non è certo un buon momento per l’Inter. Il ritardo dei nerazzurri rispetto alle prime posizioni è già notevole e, quel che è peggio, la squadra perde anche quando gioca bene: lo ha dimostrato la partita con la Roma. Al di là delle responsabilità dell’allenatore, il problema numero uno per i tifosi è sempre lo stesso: Handanovic.

Altri due gol sul groppone per Handanovic: Inter ko

Contro i giallorossi l’estremo difensore sloveno non è riuscito a evitare il peggio. Bene sulle conclusioni di Spinazzola e Dybala, ma poteva fare di più sul sinistro al volo dello stesso Dybala che lo ha beffato sul suo palo ed è rimasto praticamente immobile sull’incornata di Smalling che, nella ripresa, ha consegnato la vittoria alla Roma. Poco, senza dubbio, per un portiere della sua classe ed esperienza. Handanovic, al di là del carisma e del peso nello spogliatoio nerazzurro, sembra non essere più un ‘fattore’ per l’Inter. Non come lo era, almeno, fino a qualche stagione fa.

L’affondo di Biasin: all’Inter non para più nessuno

Fabrizio Biasin, giornalista del quotidiano Libero dalle dichiarate simpatie nerazzurre, fotografa il problema su Twitter. La questione portieri all’Inter è seria e, probabilmente, andrebbe risolta diversamente da come sta facendo il tecnico. “Inzaghi: ‘Abbiamo perso una partita in cui il nostro portiere non ha fatto una parata’. È così – twitta Biasin – non ne ha fatte il portiere titolare (Handanovic), non ne ha fatte neppure quello preso per fare il titolare (Onana)”.

Handanovic oppure Onana? La scelta degli interisti

Sui social i tifosi nerazzurri sembrano aver perso la pazienza, ormai. “La parata sul secondo gol dovevo farla io?”, chiede Ilgian. “Qualsiasi portiere fa meglio di Handanovic“, esagera Alessio. “È tre anni che il nostro portiere non fa una parata ormai”, tiene il conto LaGaietta. Darek fa un discorso più generale: “Tutte le colonne delle ultime stagioni giocano senza voglia. Un bravo allenatore dovrebbe vederlo e reagire”. Mentre Paolo difende il capitano: “Quindi se uno stacca solo soletto da tre metri e schiaccia il pallone a colpo sicuro la colpa è del portiere”.