01-10-2022 20:13

La Roma sbanca San Siro superando in rimonta l’Inter e si prende tre punti importanti per ripartire dopo il ko contro l’Atalanta prima della sosta per le nazionali. Umori diversi in casa nerazzurra, che cade ancora dopo il pesante 3-1 incassato alla Dacia Arena contro l’Udinese. La gara del Mezza lascia nei tifosi della Benamata una grande delusione e ripropone per l’ennesima volta in stagione il dilemma sulla questione porta. Con Samir Handanovic che, ormai sembra aver esaurito i “crediti” con i tifosi e Simone Inzaghi subissato di critiche.

Inter-Roma, Dybala risponde a Dimarco

Dopo il gol annullato al Var per offside a Edin Dzeko, l’Inter trova il vantaggio alla mezz’ora esatta, con l’imbucata di Federico Dimarco lanciato nello spazio e ottimamente servito da Nicolò Barella. L’1-0 resiste meno di 10′. Ci pensa proprio Paulo Dybala, tra i più attesi della serata dopo il prolungato accostamento estivo ai colori nerazzurri. La Joya monetizza l’assistenza precisa di Leonardo Spinazzola. Meno preciso l’intervento del numero uno nerazzurro, che, in pratica, respinge in rete la botta dell’argentino.

Inter, Smalling ribalta l’Inter

Nella ripresa, dopo la traversa di Hakan Calhanoglu le due formazioni si allungano e gli spazi non mancano. Alla fine, il match lo vince la retroguardia della Roma, che non sbanda praticamente mai, regge agli affondi nerazzurri e, a un quarto d’ora dal triplice fischio finale trova anche il gol del sorpasso. Il punto dell’1-2 è, infatti, di Chris Smalling, con uno stacco imperioso che non lascia scampo ad Handanovic sulla punizione di Lorenzo Pellegrini. Sui social, per i tifosi nerazzurri, la sconfitta ha un solo colpevole con accuse dirette a Inzaghi e i primi #InzaghiOut.

Inter, Inzaghi e Handanovic nel mirino

Nel mirino ci finisce ancora una volta Handanovic, ma le critiche maggiori sono proprio per Simone Inzaghi, reo di continuare a preferire lo sloveno ad André Onana. Sui social c’è chi scrive: “Inzaghi deve spiegare. Essere chiaro e dire che lascia in panchina Onana perché è peggio dell’impresentabile Handanovic”, oppure: “Cosa si deve fare per vedere Onana titolare? Non ho mai visto una situazione più assurda di questa, masochismo allo stato puro” e ancora: “Chissá che cambi farà il nostro Scemone adesso ?! Ma tipo cambio sedia vivente con Onana noooooo?!“.

Inter, tifosi avvelenati con Inzaghi

I tifosi nerazzurri sono un fiume in piena. “Fossi la società gli imporrei d’autorità di dover schierare Onana. A questo punto, non ci sono più giustificazioni. Continuando a schierarlo dimostra solo di non essere adeguato per allenare l’Inter” e un altro sottolinea: “Ti prendono Onana e ti ostini a mettere Handanovic. Hai preferito tenere Correa ed hai rinunciato a Dybala. Simone Inzaghi il peggior allenatore degli ultimi 20 anni“, “Si va in vantaggio…e poi si smette di giocare. Non abbiamo un portiere, abbiamo il citofono. Ma Onana in campionato proprio non può giocare?”, “E sia chiaro che le colpe oltre ad Handanovic sono di chi c’è in panchina che continua a schierarlo titolare invece di far giocare Onana”.