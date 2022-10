02-10-2022 08:47

Davide Massa aveva arbitrato una sola gara su sette in A in questa stagione in precedenza, era stato tenuto nascosto per un big-match e la sua scelta per Inter-Roma, partitissima dell’ottava giornata di serie A, non aveva sorpreso nessuno. Con due assistenti di valore come Passeri e Costanzo e un Var un po’ atipico come Mazzoleni che è indiscutibile a livello tecnico, il designatore Rocchi pensava di aver blindato la gara del Meazza, che alla fine vedrà il successo dei giallorossi di Mourinho per 3-1 ma come se l’è cavata il fischietto di Imperia?

Per i giornali Massa non ha brillato in Inter-Roma

E’ stata giudicata insufficiente da quasi tutti la prova di Massa a Milano. Sette ammoniti – Asllani (I), Corraa (I), Gosens (I), Barella (I); Zaniolo (R), Mancini (R), Smalling (R) – sono sembrati troppi. Il Corriere dello sport parla proprio di partita da dimenticare per Massa:

“ritarda nell’ammonire Asllani dopo un chiaro step on foot su Cristante e nel fischiare la punizione, interrompe il gioco sulla ripartenza dell’Inter per soccorrere Kamara: o fischi subito o lasci andare. Esagerate le 7 ammonizioni” Forse ti può interessare Inter, Simone Inzaghi è nel mirino: la decisione della società Il tecnico nerazzurro: "C'è delusione dopo una sconfitta assolutamente immeritata". Marotta continua a dare fiducia al tecnico.

Inter-Roma, giusto annullare il gol di Dzeko

Il primo caso dubbio all’11, quando Lautaro tocca in area per Dzeko che si gira su Ibanez e batte Rui Patricio. I giocatori della Roma sembrano chiedere un fallo che non c’è, ma il Var richiama l’arbitro Massa: il bosniaco è in posizione irregolare millimetrica e il gol viene annullato alla squadra di Inzaghi.

Al 38′ Handanovic dice tre volte no alla Roma ma l’azione è viziata da un fallo ai danni di Dumfries che nel contrasto perde anche uno scarpino. Massa aveva visto l’irregolarità ma ha lasciato terminare l’azione prima di tornare sui suoi passi e assegnare il pallone ai nerazzurri.

Inter-Roma, era da punire la gomitata di Cristante?

Al 44′ Lautaro rimane a terra dopo un contatto nell’area di rigore dell’Inter con Cristante: Massa lascia correre tra le proteste generali, ma dal replay si vede chiaramente che il centrocampista della Roma allarga il gomito sull’argentino a palla lontana. L’arbitro, mai richiamato dal VAR, riparte con una palla a due senza estrarre nessun cartellino.

Inter-Roma, regolare il gol di Smalling

Infine il gol partita che ha scatenato le proteste degli interisti: la rete di Smalling nasce da una punizione contestata dai nerazzurri. Mancini e Dzeko si strattonano, è però il bosniaco a trattenere la maglia dell’avversario per primo. Sul gol poi check su un possibile fuorigioco che non c’è.