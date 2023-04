Inter, Inzaghi: "Abbiamo meritato la finale. Non parlo solo di due giocatori"

"Il risultato è merito di tutto il gruppo, è stata una bellissima serata", ha detto il mister piacentino dopo la vittoria contro la Juventus

27-04-2023 00:07

“È stata una bellissima serata”, ha affermato un soddisfatto Simone Inzaghi dopo l’1-0 contro la Juventus ottenuto al Meazza dall’Inter che è valso ai nerazzurri la conquista della finale di Coppa Italia. L’allenatore nerazzurro ha voluto sottolineare anche come si sia trattata di “una serata corretta”, cosa non scontata dopo le frizioni della partita d’andata.

Inter-Juve, la lettura della gara da parte di Inzaghi

“Le due squadre – sottolinea Inzaghi – hanno fatto una partita intensa. L’Inter ha meritato la finale, volevamo a tutti i costi ritornare a Roma e adesso lo faremo. Una grandissima serata, che ci godiamo con la società e i tifosi. I ragazzi sono stati bravissimi e con questi ritmi non è semplice. Non abbiamo mai perso un metro contro una squadra di giocatori con grandissima qualità. Porto via tantissime ottime sensazioni”.

Inzaghi: “La finale risultato di gruppo”

Un coach la cui forza è rappresentata dal gruppo di cui dispone. “Fortunatamente su Acerbi la società mi ha accontentato, seppure con un po’ di fatica – ha dichiarato Inzaghi -: è un giocatore di grandissima qualità. Così come Lukaku e Barella. Ma sarebbe riduttivo parlare solo di due giocatori. In questo momento riesco ad avere tutti i giocatori della rosa, dopo le pesanti assenze di Lukaku e Brozovic”. E con tutto il gruppo a disposizione è più semplice affrontare l’intenso periodo che sta affrontando l’Inter, tra Coppa Italia, Champions League e campionato.

Inter-Juve, Inzaghi: “Barella e Calhanoglu affaticati”

Sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, Inzaghi ha spiegato: “A caldo, Barella e Calhanoglu erano solo affaticati. Sembrano affaticamenti. Il dottore mi ha rassicurato, poi devono passare 24 ore, ma dovrebbero esserci senza problema domenica”.

“Lavoriamo quotidianamente per vivere serate come questa, abbiamo centrato una finale e sappiamo che ci manca l’ultimo passo. Abbiamo vissuto una grande serata davanti ai nostri tifosi, abbiamo perso qualche punto in campionato ma a dire il vero in questo periodo interista il nostro popolo è sempre stato dalla nostra parte”.