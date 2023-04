Inter, la conquista della finale non basta: tifosi delusi dalla prova di un big

L'Inter si prende la finale di Coppa Italia superando la Juventus grazie alla rete di Dimarco e una prova autorevole e che vale un posto nella storia. Sui social, però, non mancano critiche

26-04-2023 23:20

L’Inter supera la Juventus grazie a una rete in avvio di Federico Dimarco e conquista la finale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 della gara di andata, i nerazzurri superano il turno con pieno merito e si mettono in attesa dell’avversaria, che uscirà dal ritorno della seconda semifinale, che domani sera vedrà la Fiorentina difendere il 2-0 conquistato contro la Cremonese all’andata allo Zini. Sui social, i tifosi nerazzurri si godono il successo, ma non manca qualche critica.

Dimarco regala la finale ai nerazzurri

Dopo 180 minuti più recupero, l’Inter è la prima finalista dell’edizione 2022-2023 della Coppa Italia. Una qualificazione all’ultimo atto della competizione nazionale che manda di diritto i nerazzurri nella storia. L’1-0 firmato Dimarco, dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium con la rete di Cuadrado e il rigore di Lukaku, infatti, condanna per la prima nella storia della Coppa Italia la Juventus a incassare un’eliminazione in semifinale.

La prova di Lautaro Martinez

Come detto, nonostante il risultato e la gioia per aver superato gli storici rivali bianconeri, sui social, i tifosi dell’Inter punzecchiano a più riprese il loro capitano, Lautaro Martinez. Il Toro, come sottolineato anche dalle nostre pagelle gioca una gara tutto sommato positiva, mettendosi al servizio della squadra e giostrando una gran mole di palloni. Quello che è mancato, in più di un’occasione, è stata l’ultima giocata, con scelte non sempre perfette e buone situazioni per provare a chiudere prima i giochi gettate alle ortiche.

Inter, tifosi delusi dalla prova di Lautaro Martinez

Sui social, così, i tifosi nerazzurri trovano, in ogni caso, motivo per criticare. Se San Siro, al 79′, saluta l’uscita dal campo del capitano, sul web il Toro è bersaglio più di commenti acidi che di gradimento. Il motivo è da ricercare nelle troppe occasioni sprecate che, specie nella prima frazione di gioco, avrebbero potuto permettere alla Benamata di chiudere il discorso qualificazione. Qualcuno scrive: “Ma dove vai Lautaro, ma levatelo“, e ancora: “Mamma mia Lautaro che serataccia!”, “Lautaro sbaglia troppo, dai”, “Comunque oggi Lautaro fin ora ha i piedi montati al contrario“.

I commenti contro l’argentino sono veramente tantissimi. “La fortuna della Juve che l’Inter ha Lautaro in attacco, con un giocatore dotato di cervello stavamo 3 a 0“, si legge ancora e poi: “Lautaro alterna partite in cui è un buon giocatore a partite in cui pare Shade nella partita del cuore (senza offesa per Shade) sta cosa mi fa impazzire”, “Lautaro dev essere più preciso e cattivo!!”. Non manca, comunque, chi si schiera dalla parte del Toro, uno su tutti: “Io spero che l’Inter venda Lautaro, così quelli che si lamentano sempre di lui capiranno e si lamenteranno”.

