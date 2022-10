29-10-2022 23:39

Secco 3-0 alla Sampdoria e quarta vittoria consecutiva in campionato per l’Inter, che a San Siro ha confermato il suo buon momento superando senza problemi i blucerchiati.

Simone Inzaghi dopo la partita ha elogiato la sua squadra in vista di Bayern Monaco e Juventus: “Mi sto divertendo tanto ora…”.



Inter, Inzaghi: “Ottobre perfetto, mi sto divertendo”

Sull’ottobre da incorniciare dei nerazzurri, con qualificazione in Champions e risalita in campionato, il tecnico piacentino si è espresso in questi termini: “Sei vittorie in sette partite e 3-3 con il Barcellona: è tornata l’Inter migliore? Assolutamente sì. La squadra è in fiducia, dobbiamo continuare così. Mi diverto tanto a veder giocare così la squadra, stiamo bene e stiamo ritrovando giocatori che sono mancati”.

Calhanoglu ha sostituito bene Brozovic: “Sta facendo molto bene, così come Mkhitaryan e Barella. Dopo l’infortunio di Brozovic eravamo in un momento delicato”. Il croato potrebbe tornare con la Juve: “Probabilmente non avrò Brozovic martedì, vedremo se riusciamo a portarlo domenica a Torino, o se dovremo pazientare ancora un po’. Quando tornerà avrò l’imbarazzo della scelta che mi farà felice”.

Inter, super gol di Correa: “Ora sotto con il Bayern”

Autore del 3-0 nerazzurro con una bella galoppata in contropiede, Joaquin Correa a Inter Tv si è mostrato carico: “Dobbiamo andare avanti così. Siamo concentrati, abbiamo ritrovato la vittoria da un po’ di partite, quindi siamo contenti e fiduciosi per quello che verrà. Era importante dare continuità, siamo in tanti a voler dimostrare di poter fare bene”.

“Il Bayern? Dobbiamo andare lì con l’idea di vincere, dobbiamo dimostrare di poter dire la nostra su ogni campo”.

Barella, terza rete di fila: “Così è bello giocare”

Tra i nerazzurri più carichi anche Nicolò Barella, a segno per tre partite di fila in Serie A: “Giochiamo bene grazie ai meccanismi che ci erano mancati. Così è più bello giocare a calcio, con questo atteggiamento, con questa voglia. Tutti i gol che abbiamo fatto sono frutto del gioco, è più facile per tutti giocare con questo entusiasmo”.

Sui gol ritrovati: “C’è più tranquillità davanti alla porta, è quello che mi era mancato. Ringrazio i compagni che mi danno la possibilità di segnare”.