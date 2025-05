Inter: Inzaghi fa riposare tutti, le scelte per il Verona scatenano il web

Fa discutere la formazione dei nerazzurri per la sfida con gli scaligeri. Più che una resa scudetto, si tratta di priorità alla Champions e al Barca

Questione di priorità. L’Inter ha deciso quali sono le sue, immersa come è tra due grandi fuochi. Ce n’è uno che arde più dell’altro ed è quello della Champions League. Troppo grande l’opportunità di conquistare la finale di Monaco di Baviera, giocandosi al massimo le proprie chance nel ritorno con il Barcellona. Così Simone Inzaghi, nonostante lo scudetto ancora possibile, cambia tutto per il Verona rinunciando a tutti i titolari.

Priorità Champions: l’Inter sfida il Verona con le riserve

Il Napoli giocherà a Lecce questo pomeriggio e lo farà prima dell’Inter. Gli azzurri hanno la possibilità di staccare i rivali portandoli ad un divario di 6 lunghezze. I nerazzurri apparentemente non ci pensano. Cosa accadrà lo dirà il campo ma Simone Inzaghi la sua scelta l’ha presa: la priorità ce l’ha il Barcellona. Ecco perché contro il Verona i campioni d’Italia in carica si presenteranno con una formazione completamente rivisitata.

Gli 11 che manderà in campo Inzaghi

L’undici anti-Verona è praticamente già fatto. Davanti a Sommer agirà una linea a tre formata da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Sulla linea di centrocampo, quindi, spazio a Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan e Zalewski. Coppia d’attacco? Arnautovic con Correa. Ciò significa che probabilmente contro il Barcellona il prescelto sarà Taremi per affiancare Thuram in attacco, considerata l’indisponibilità di Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Zalewski; Arnautovic, Correa.

Un rischio calcolato senza alternative

Insomma, Simone Inzaghi si prende un bel rischio. Evidentemente calcolato. Qualora le cose non dovessero mettersi bene, è chiaro che il suo nome finirebbe sulla graticola. D’altro canto, però, l’Inter ha dato parecchi segni di stanchezza negli ultimi tempi e ci sono alcuni giocatori dei quali proprio non si può fare a meno in vista della gara di ritorno con il Barcellona. Un esempio è Thuram.

In tutto questo anche il Verona si gioca una bella fetta di campionato, con il discorso salvezza ancora in bilico. Anche le sue rivali, probabilmente, si sarebbero augurate di vedere i nerazzurri al massimo delle loro forze. Così non sarà: è il copione di fine stagione e non ha alternative.

Le reazioni dei tifosi sui social

C’è chi comprende la decisione di Simone Inzaghi. Ma c’è anche chi, al contrario, vorrebbe giocarsi tutte le carte per arrivare al tricolore. La posizione di questi ultimi fa naturalmente più rumore: “Con questa formazione si perde e pure male“, commenta un tifoso. “Peccato – scrive un altro utente – vincendo oggi potremmo portare comunque il campionato fino all’ultima giornata“.

Anche perché sui forum in tanti credono che il Lecce possa fare risultato contro il Napoli. Non tanto, chiaramente, per fare un piacere all’Inter, quanto per una lotta salvezza che si è complicata ulteriormente per i salentini. E non ci sarebbe nulla di peggio del rimpianto.