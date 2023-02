Le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo il pareggio maturato contro la Sampdoria

14-02-2023 00:14

Dopo due vittorie consecutive, l’Inter guadagna solamente un punto sul il Napoli capolista in casa della Sampdoria. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato 0-0 contro i blucerchiati nel monday night della 22a giornata.

Inter, Inzaghi: “Volevamo vincere la partita”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta così il pareggio contro la Sampdoria: “Tanti tiri senza gol? C’è delusione perché volevamo vincere la partita. Non l’abbiamo sottovalutata, con tutto quello che abbiamo creato il risultato doveva essere diverso. Lo scudetto è andato? Mi ripeto, dobbiamo guardare noi stessi. Venivamo da tre vittorie consecutive, c’erano buoni segnali e il risultato non ci soddisfa. Dovevamo finalizzare meglio. La delusione è per i mancati tre punti che ci penalizzano. Mi prendo la prestazione ma chiaramente non posso essere contento”.

Inter, Inzaghi: “Barella-Lukaku? Cose da campo”

In merito al diverbio tra Lukaku e Barella, Inzaghi risponde così: “Sono ragazzi intelligentissimi che hanno capito di aver sbagliato. Sono situazioni che non mi piacciono e penso non accadranno più. Lukaku? Sta lavorando tanto ogni giorno sempre di più, ha bisogno di minutaggio. Lautaro e Dzeko stanno facendo grandissime cose. Stasera ha tenuto bene la palla, poteva fare gol con un tiro più sporco poi nella ripresa è un po’ calato”.

Inter, Inzaghi: “Troppi punti persi con le piccole”

Con il pareggio di questa sera, l’Inter potrebbe abbandonare il sogno scudetto: “Punti persi contro le piccole? E’ un dato di fatto. C’è delusione ma per quanto riguarda la prestazione la squadra non l’ha sottovalutata. Abbiamo creato tantissimo. Dobbiamo continuare a lavorare così, partite interpretate così con così tante occasioni è chiaro che si devono vincere”.