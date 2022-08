Ancora una volta, esattamente come l’anno scorso, l’Inter di Simone Inzaghi è caduta rovinosamente all’Olimpico di Roma contro la Lazio, guidata dallo stesso allenatore, Maurizio Sarri, e con lo stesso punteggio, 3-1.

Il tecnico nerazzurro commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta dei suoi.

“Commentiamo una sconfitta che fa male, che brucia per come è venuta: è stata una partita equilibrata, combattuta, abbiamo giocato con un avversario forte, di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, perché sull’1-1 abbiamo avuto l’occasione di Dumfries: dovevamo avere cattiveria in più perché queste partite vengono decise da episodi. Dopo il 2-1 abbiamo creato l’occasione con il colpo di testa di Dzeko: abbiamo fatto un primo tempo discreto. Sappiamo che dobbiamo fare di più”.