Inter, la chat anti-Juventus di Sneijder scatena un vespaio sul web

Fa discutere il retroscena svelato dall'ex calciatore della nazionale olandese, tra i protagonisti del triplete interista: tifosi bianconeri infuriati

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Non è passato inosservato il siparietto andato in onda su Amazon Prime Video nella serata di ieri, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco. Nell’estratto dell’intervista esclusiva realizzata da Fernando Siani, Wesley Sneijder ha ripercorso gli anni d’oro con la maglia nerazzurra, fino a svelare un retroscena che riguarda la chat dell’iconica squadra di Mourinho, capace di vincere il Triplete nel 2010: un gruppo whatsapp in cui si alimenta ancora l’accesa rivalità con la Juventus, dopo tante battaglie vissute sul campo e ora apprezzate da un altro punto di vista.

Sneijder e la chat del Triplete: “Parliamo quanto l’Inter batte la Juve”

Nel corso della chiacchierata con Fernando Siani, disponibile su Prime Video, Wesley Sneijder è tornato a parlare del Pallone d’Oro perso nel 2010, nonostante gli straordinari risultati messi a referto con i colori dell’Inter, senza dimenticare l’affetto dei tifosi nerazzurri e la formazione allenata da Simone Inzaghi, che ieri ha staccato il pass per le semifinali di Champions League.

In vista della seconda delle due sfide con il Bayern Monaco, avversario sconfitto proprio nella storica finale del Bernabeu nel 2010, Sneijder si è lasciato andare ad aneddoti e racconti che hanno caratterizzato quella meravigliosa stagione, con un occhio al presente e al futuro. Oggi, peraltro, non sarebbe facile trovare una collocazione all’olandese nell’undici di Simone Inzaghi, “perché non c’è un 10”. Parola di Sneijder. Ma in molti, anche sul web, lo vedrebbero bene nel ruolo di mezzala alla Mkhitaryan.

Dai ricordi alle rivalità, tra battute e veleni: si è ancora nell’ambito dello sfottò, sia chiaro, ma l’ex fantasista di Mourinho non ha dimenticato di alimentare, ancora una volta, la rivalità che divide da sempre Inter e Juventus. Sul campo, prima, su whatsapp, poi. Sì, perché nella chat denominata “Inter 2010 tripleta” (composta da 17 elementi), come confermato da Sneijder dinanzi alle telecamere di Amazon, non si parla solo di compleanni, momenti e ricordi.

Gli animi, ha detto il talento Orange con il sorriso, si riaccendono soprattutto “quando l’Inter batte la Juve”. Una frecciata tanto chiara quanto diretta ai rivali juventini, che nell’anno del Triplete vivevano uno dei campionati più brutti della loro storia (il primo di due settimi posti consecutivi).

Retroscena Sneijder, la rabbia dei tifosi della Juventus sul web

Da Calciopoli ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti. Ed ogni motivo è valido per scrivere un nuovo capitolo della rivalità che caratterizza il derby d’Italia. È stato sufficiente Sneijder, con il retroscena raccontato a Prime Video, per riaccendere lo spirito battagliero delle due tifoserie sui social, che si sono beccate sotto ogni post dedicato alla frase dell’olandese, mai stato particolarmente simpatico ai bianconeri. Da chi difende l’Inter del Triplete a chi sottolinea gli anni di dominio Juve, dal 2012 al 2020, con pochi successi nerazzurri e tante gioie in casa della Vecchia Signora. Oggi, però, è l’Inter a guidare il campionato, forte della seconda stella arrivata a maggio 2024.

“Quindi quest’anno hanno scritto solo per i compleanni”, ha scritto un utente juventino su X, ricordando il clamoroso 4-4 di San Siro e la vittoria interna della squadra di Thiago Motta allo Stadium, a pochi giorni dall’eliminazione dalla Champions contro il PSV Eindhoven. “Descrivi la parola ossessione”, ha aggiunto un altro tifoso bianconero, non risparmiando Sneijder. E poi ancora: “Quindi solo per i compleanni… Grande Sneijder, uno di noi!”, si legge.

“Ossessionati e cartonati”, tra i tantissimi messaggi di questo tenore, a ricordare quello che per gli juventini è il famigerato “Scudetto di cartone” del 2006, vinto dall’Inter all’esterno del terreno di gioco dopo i fatti di Calciopoli. Non mancano di certo i botta e risposta sui social: “Quindi negli ultimi 4 anni si sono scritti solo un paio di volte?”, ha ribadito un tifoso bianconero. Ed ecco la replica nerazzurra, tra campo e tribunali: “Sì, ma scrivono anche quando la Juve perde i processi, pubblicheranno un’enciclopedia”, ha tuonato un interista, accompagnato da un “Sanchez al 93”, che ha segnato la storia recente del derby d’Italia in una semifinale di Coppa Italia.