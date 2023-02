Simone Inzaghi svela che Skriniar potrebbe tornare titolare nel derby Inter-Milan, ma lo slovacco non avrà più la fascia da capitano: sui social scoppia la polemica

04-02-2023 13:47

Simone Inzaghi torna a puntare su Milan Skriniar. Dopo l’esclusione dal match di Coppa Italia contro l’Atalanta, il difensore slovacco potrebbe partire titolare nel derby tra Milan e Inter di domani sera. A svelarlo è stato proprio Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa prima del match.

Skriniar torna in campo ma perde la fascia

L’Inter non vuole privarsi di una risorsa importante in questo finale di campionato. Milan Skriniar tornerà a giocare come aveva anticipato Marotta e come Simone Inzaghi ha spiegato nel corso della conferenza stampa in vista del derby di domani contro il Milan. Il tecnico ha infatti spiegato di puntare sulla professionalità del giocatore che però non vestirà più la fascia da capitano. Era impensabile però che senza un intervento sul mercato, i nerazzurri potessero lasciare fuori un giocatore del calibro dello slovacco in questo finale di stagione.

Inter: le parole di Inzaghi scatenano i tifosi

La situazione Milan Skriniar resta sempre un tasto dolente per i tifosi dell’Inter. I fan nerazzurri si aspettavano un comportamento diverso da un giocatore che ha sempre professato il suo amore per la maglia nerazzurra. Ma la sua scelta è irrevocabile ed alla scadenza del suo contratto arriverà l’inizio dell’avventura con la maglia del PSG. Ora però al centro dell’attenzione c’è il suo ruolo in questa Inter e nei mesi che restano fino alla fine della stagione: “Lo sopporteremo fino a fine stagione tappandosi il naso”, sostiene Aiace. Mentre Enzo attacca Inzaghi: “Non giudica le sue scelte ma gli toglie giustamente la fascia. Quindi ha giudicato eccome”.

Inter: ora comincia il rebus sulla fascia da capitano

In conferenza stampa, Inzaghi ha chiarito che il capitano dell’Inter resta Samir Handanovic. Il portiere però ha perso il posto da titolare a favore di Onana e dunque la fascia verrà assegnata solo sulla base delle presenze, una decisione che non convince alcuni tifosi: “Non sono d’accordo con la metodologia – dice Andrea – Si scelga un giocatore. Il capitano è uno e vista la decisione di Skriniar va presa una decisione”. Anche Marco fa la sua scelte: “Questa cosa delle presenze non serve a nulla. Date la fascia a Dzeko”.