Inter, la lista Europa League 2019-20: i 22 giocatori selezionati

Dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, l’Inter si rituffa in Europa per affrontare la fase a eliminazione diretta. Ai sedicesimi il primo avversario è costituito dai non imbattibili bulgari del Ludogorets. Per questo turno e, si spera, per i successivi, Antonio Conte ha scelto 22 uomini tra quelli a sua disposizione nella rosa dell’Inter. Niente esclusioni eccellenti o convocazioni di giocatori a sorpresa. I migliori ci sono tutti, compresi i nuovi arrivati.

Portieri Inter in lista Europa League

1 HANDANOVIC, 27 PADELLI

Difensori Inter in lista Europa League

2 GODIN, 6 DE VRIJ, 13 RANOCCHIA, 33 D’AMBROSIO, 34 BIRAGHI, 37 SKRINIAR, 95 BASTONI.

Centrocampisti Inter in lista Europa League

5 GAGLIARDINI, 8 VECINO, 12 SENSI, 15 YOUNG, 20 VALERO, 23 BARELLA, 24 ERIKSEN, 77 BROZOVIC, 87 CANDREVA.

Attaccanti Inter in lista Europa League

7 Alexis SANCHEZ, 9 LUKAKU, 10 Lautaro MARTINEZ, 11 MOSES.

Nessuna grandissima novità per i 22 giocatori che Antonio Conte ha messo nella lista per la Europa League. Entrano ovviamente i tre grandi acquisti di gennaio ed escono i ceduti e gli infortunati di lungo corso. Così nel lotto degli schierabili in campo figurano Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen che l’Inter ha inserito a stagione in corso anche per ambire a fare strada nella competizione continentale dopo l’amara eliminazione dalla Champions League. Per far posto ai 3 nuovi acquisti sono stati depennati sia Matteo Politano, ceduto al Napoli, sia Lazaro, ceduto al Newcastle. Non è stato convocato nemmeno Asamoah che da inizio dicembre è infortunato al ginocchio. Il baby fenomeno Esposito è invece stato parcheggiato in Lista B.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2020 13:14