L’Inter conquista la vittoria contro l’Udinese dopo una gara molto complicata e torna a -15 dal Napoli: ma sui social esplode la rabbia dei tifosi contro Handanovic e Lukaku

18-02-2023 22:43

L’Inter vince ma sembra non convincere i suoi tifosi. La squadra di Simone Inzaghi soffre più del previsto contro l’Udinese ma porta a casa tre punti molto importanti per tornare a -15 dal Napoli. Simone Inzaghi continua ad avere una sorta di fiducia a termine da parte dei fan nerazzurri, che dopo la prova contro i friulani mettono nel mirino soprattutto Handanovic e Lukaku.

Inter, Handanovic finisce ancora nel mirino

Il ritorno in campo di Handanovic è stato vissuto con “sospetto” dai fan interisti sin dal pomeriggio. E dopo il gol del pareggio di Lovric le critiche nei confronti del portiere si sono andate a moltiplicare: “Proprio stasera che tornava Handanovic, gli avversari hanno ricominciato a fare i tiri imparabili. Che sfortuna, Samir”. Mentre Gianluca scrive: “L’unica volta che si è buttato, ha preso un gol che se stava fermo lo prendevo”. E Salvo commenta: “Confortante registrare che Handanovic ha mantenuto l’identico stato di forma della gara d’andata con l’Udinese”.

Inter, Lukaku: la fiducia dei tifosi è a termine

L’Inter sembrava aver finalmente recuperato Romelu Lukaku. L’attaccante belga trova il gol (dopo aver ripetuto il calcio di rigore) e prima dell’inizio del match lancia un messaggio di pace nei confronti di Barella ma i tifosi nerazzurri sembrano non aver ritrovato la fiducia del passato: “Si è sbloccato. La speranza è che ora si sblocca anche di testa perché le gambe stanno girando decisamente meglio”. E ancora: “Mi sono piaciute le parole di Big Rom, ma ora è il caso che si desse definitivamente una svegliata”. Mentre c’è chi ironizza sul rigore ripetuto: “Ora ha bisogno solo di un arbitro che faccia ripetere anche quando sbaglia gol su azione”.

Inter, per i tifosi si salva soltanto Mkhitaryan

La gara contro l’Udinese non è piaciuta ai tifosi che hanno visto una squadra poco vogliosa di fare bene. All’unanimità però arriva il consenso per Mkhitaryan che in questa stagione si è rivelato uno dei giocatori più continui: “E’ l’unico che merita applausi – scrive Mary – perché ci mette la testa e anche il piede”. Anche Peppe applaude il giocatore: “Me lo sentivo che segnava lui. Uno dei pochi in palla”. E ancora: “La segna il miglior in campo. Un vero e proprio professore”.