Inter, le parole di Zanetti su Lukaku scatenano la polemica sul web

Zanetti contro Lukaku: "Ci aspettavamo un altro tipo di comportamento, come professionista e uomo". E i tifosi non ne possono più della telenovela

09-08-2023 09:17

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’Inter è ancora scossa dal ‘tradimento’ di Lukaku. Dopo la delusione espressa da Lautaro Martinez per il comportamento di Big Rom, che s’è promesso ai rivali della Juventus, arrivano le parole del vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti. Alla soglia dei 50 anni, Pupi si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, affrontando anche la questione legata all’attaccante belga. “Da lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento”.

Lukaku vuole solo la Juve: ecco cosa ha detto Zanetti

Il ritorno all’Inter via Chelsea sembrava pura formalità. Fino a quando i nerazzurri non hanno scoperto che in realtà l’ex Manchester United stava da tempo flirtando con la Juventus. Trattative interrotte all’istante e affare saltato: addio Lukaku. “Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo” ha dichiarato Zanetti alla Rosea.

Zanetti: la delusione Lukaku e il confronto con Lautaro

L’argentino, che da 28 anni indossa il nerazzurro (prima da calciatore, poi da dirigente), non le manda certo a dire. Ma sempre con l’eleganza che lo contraddistingue: “Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio”.

Solo parole al miele, invece, per capitan Lautaro Martinez. “Ha fatto i passi giusti, con umiltà: sono felice per il cammino di Lautaro. Deve confermare la leadership con ancora più responsabilità, ma ha senso d’appartenenza e sa dare l’esempio. Questo fa un capitano, far parlare i fatti davanti ai compagni”.

Caso Lukaku: i tifosi dell’Inter non ne possono più

La sensazione è che i sostenitori nerazzurri non ne possano più. “Posso dire che spero sia l’ultimo che ne parli? Si rischia poi di andare oltre e potrebbe rimetterci solo l’Inter” scrive Paolobroziovic88. “Sì, ma basta. Pensate a spendere per l’attaccante. Taremi, a mio avviso, è il profilo perfetto. Fisico, esperienza e buoni piedi” aggiunge Francesco Esposito. “Direi pietra tombale. Fine della storia. Non parliamone più” chiosa maurone77.

Le frecciatine dei tifosi del Milan ai cugini nerazzurri

Anche tanti tifosi delle squadre avversarie, soprattutto del Milan, hanno commentato sul web le parole di Zanetti. Non perdendo l’occasione di pungolare il popolo interista. “E niente, ancora non passa. Mi domando se Zanetti l’anno scorso pensasse di Lukaku cose diverse quando ha obbligato il Chelsea a prestarlo in ogni modo all’Inter. Lì è stato uomo col Chelsea?” scrive Simone Romeo.

E, ancora: “Si aspettavano si comportasse come l’anno scorso quando si fece mettere fuori squadra e ha tradito i tifosi del Chelsea. Molto professionista in quell’occasione visto che andava a favore dell’Inter” rincara Il Mago di Apatinga. Sì, il derby è già iniziato.