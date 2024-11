Inter-Lipsia, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Inter di scena nella quinta giornata contro il Lipsia con il brivido legato alle condizioni di Lautaro e Calhanoglu. Frattesi a forte rischio per un problema alla caviglia

Con qualche incertezza in più, scaturita dalle condizioni dei giocatori di punta che ha a sua disposizione mister Simone Inzaghi, l’Inter affronta nella quinta giornata di Champions League il Lipsia. Preoccupazione relativa, visto e considerato che i nerazzurri arrivano fino a questo punto con ben dieci punti e dunque una posizione ottima, stando al nuovo format del torneo.

Appuntamento a stasera, martedì 26 novembre, alle ore 21:00 con Inter-Lipsia che può incominciare a pensare già agli ottavi . La guida completa a come seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Champions: Inter-Lipsia, quando si gioca

L’Inter di Inzaghi, con qualche acciacco in più dei big abili e arruolati alla causa di questa sera martedì 26 novembre, si presenta determinato alla quinta giornata contro il Lipsia, in grossa difficoltà con ben quattro sconfitte al cospetto di Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic.

Proprio contro i bianconeri, Sesko e compagni hanno sprecato una ghiotta opportunità per sbloccarsi nella competizione europea. Nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Di Gregorio e il vantaggio, la squadra si è fatta raggiungere e superare da quella di Thiago Motta che si presentò poi in conferenza stampa con un bernoccolo.

Torniamo a Inter-Lipsia. Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Inter-Lipsia

Dove: Stadio Giuseppe Meazza

Quando: martedì 26 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252)

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Inter-Lipsia in TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Inter-Lipsia potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, quinta sfida nella competizione continentale, a partire dalle 21 live su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida importantissima in chiave morale oltre che punteggio per i bianconeri.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Inter-Lipsia in streaming

Per quanti, invece, desiderassero guardare la partita in diretta streaming Inter-Lipsia, si potrà ricorrere come di consueto a quanto viene offerto sulle piattaforme e app predisposte. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso le proprie smart tv o i device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky e che permette loro di vedere i contenuti offerti anche in mobilità.

Le probabili formazioni

Dicevamo che per Inzaghi qualche notizia incoraggiante c’è, e non da poco. Il tecnico recupera Calhanoglu e Lautaro Martinez, che torneranno tra i titolari così come Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre Taremi prenderà il posto di Thuram. In difesa spazio a Pavard, De Vrij per Acerbi che non potrà gareggiare perché infortunato. In mezzo al campo Zielinski, con Mkhitaryan verso la panchina. Frattesi fermato da un problema alla caviglia a forte rischio.

Rose col temibile tandem Sesko-Openda. Nusa e Baumgartner sulle corsie esterne a centrocampo, Klostermann ko: possibile maglia per Lukeba come partner di Orban al centro della difesa. Infortunato anche il gioiello Xavi Simons.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi. LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Vermeeren, Baumgartner; Sesko, Openda. All. Rose.

L’arbitro della gara

Il match sarà arbitrato dal portoghese João Pinheiro con assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Il direttore di gara vanta due precedenti con le italiane: uno col Milan in occasione della sconfitta contro il Rennes per 3-2 nell’ultima edizione di Europa League, e l’1-1 tra Juventus e Nantes sempre nell’Europa League 2022-2023.