Inter-Liverpool: chi trasmette la partita in tv. Si può vedere gratis

15-02-2022 12:06

Inter-Liverpool è uno dei grandi big match degli ottavi di finale di Champions 2021-22. Una partita che sulla carta si annuncia equilibratissima, spettacolare e aperta a qualunque risultato. A San Siro di fronte la squadra campione d’Italia e una dei club più vincenti e prestigiosi del mondo. Da una parte l’Inter che nella bacheca ha 3 Coppe dei Campioni/Champions, 3 Coppe Uefa e 3 Mondiali per Club e dall’altra il Liverpool ha 6 Champions, 3 Coppe Uefa, 4 Supercoppe europee e 1 Coppa del Mondo per Club. Insomma siamo nel gotha del calcio del vecchio continente.

Due squadre che oltre a una storia prestigiosa hanno anche un presente ambizioso. L’Inter, tornata al vertice della Serie A l’anno scorso, quest’anno si sta confermando tra le squadre in testa alla classifica e resta la favorita per la vittoria dello Scudetto. Il Liverpool, che il suo ultimo scudetto l’ha vinto due anni fa, quest’anno resta tra i top team della Premier, al secondo posto molto distaccato rispetto al Manchester City. Da una parte la nuova Inter di Simone Inzaghi con top player come Skriniar, Barella, Lautaro e Brozovic e il Liverpool guidato da kaiser Jurgen Klopp con fenomeni come Salah, Mané, Henderson e altri ancora.

I precedenti tra Inter e Liverpool

In Champions League Inter e Liverpool si sono incrociate solo due volte. La prima nel 1965, che coronò una grandiosa rimonta nerazzurra. All’andata il Liverpool vinse per 3-1 ad Anfield, al ritorno l’Inter si impose 3-0 a San Siro con gol di Corso, Peirò e Facchetti, volando in finale per la seconda volta consecutiva.

Il secondo scontro avvenne nel 2007/2008, agli ottavi. Il Liverpool vinse per 2-0 in casa, con due reti nei minuti finali dopo una battaglia con espulsi e infortuni pesanti. Stesso cliché nella gara di ritorno a San Siro dove i Reds si imposero 0-1 al termine di una partita tesissima.

Inter-Liverpool: date e orari

Data di Inter-Liverpool : 16 febbraio 2022

: 16 febbraio 2022 Orario di inizio Inter-Liverpool : 21.00

: 21.00 Dove si gioca : Milano, stadio San Siro

: Milano, stadio San Siro Arbitro : Marciniak (Polonia)

: Marciniak (Polonia) Dove vederla in diretta: Amazon Prime Video

Inter-Liverpool: probabili formazioni

L’Inter sicuramente non potrà contare su Barella squalificato e sugli infortunati Gosens e Correa. Rientra Bastoni che andrà sulla linea a 3 con i soliti Skriniar e DeVrij. A centrocampo Brozovic dovrebbe essere affiancato da Vidal e Calhanoglu; in attacco accanto al totem Dzeko uno tra Lautaro e Sanchez tra i quali dovrebbe esserci staffetta.

Dal canto suo Klopp risponderà con il solito 4-3-3. Per la temutissima triade d’attacco, con i funambolici Salah e Mané dovrebbe esserci il portoghese Diogo Jota, ma occhio alla variabile Firmino

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

L’arbitro di Inter-Liverpool e assistenti di gara

Inter-Liverpool, sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak. Questo arbitro ha 4 precedenti con l’Inter: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In passato non ha avuto ottime performance con le italiane. Ne sanno qualcosa Roma e Juve che in Champions qualche tempo fa, pagarono sue incertezze sia al VAR sia in campo.

I suoi assistenti saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro Paweł Raczkowski. VAR Tomasz Kwiatkowski e assistente VAR Bartosz Frankowski.

Inter-Liverpool, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Liverpool sarà trasmessa alle ore 21.00 di mercoledì 16 febbraio 2022 in diretta da Amazon Prime Video. L’app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. Come al solito la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Ricordiamo che per tutti i nuovi abbonati al servizio di Amazon Prime Video, i primi 30 giorni sono gratuiti. Per cui chi è già abbonato ad Amazon Prime, non ha spese supplementari e può vedersi la partita senza dover comprare niente; chi non è abbonato e sottoscrive subito un abbonamento ad Amazon Prime, gode del mese di prova e quindi può vedere “gratis” anche Inter-Liverpool

Per vedere Inter-Liverpool con Prime Video: c’è la possibilità di vederla gratis!

Se invece preferite seguire un live testuale di Inter-Liverpool, il migliore è sempre su Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT