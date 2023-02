Ritorno al gol e pace fatta con Barella e col pubblico di San Siro: Lukaku si è ripreso l'Inter? Non ancora. Sul web non tutti spendono elogi per il centravanti belga, anzi non sono pochi quelli che lo criticano..

19-02-2023 10:15

Finalmente una serata felice per Romelu Lukaku. Quasi come ai vecchi tempi. Contro l’Udinese il centravanti belga è tornato al gol dopo 189 giorni (non segnava dalla prima di campionato a Lecce), l’Inter ha vinto e San Siro lo ha applaudito. Tutto risolto, insomma, dopo le incomprensioni della partita precedente con Barella e le polemiche per le prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo? Non proprio.

Inter, scoppia la pace tra Lukaku e Barella

Di sicuro Big Rom e il centrocampista sardo hanno fatto pace. In campo non si sono visti, da parte di entrambi come di altri compagni, gli atteggiamenti sopra le righe che avevano caratterizzato la trasferta di Genova con la Sampdoria. Tutti uniti per il bene dell’Inter, mettendo da parte incomprensioni e polemiche. Anche la scelta di affidare a Lukaku il rigore che ha sbloccato il risultato – fatto poi ripetere dopo l’iniziale errore per ingresso anticipato in area di un difensore – è sembrato un “segnale” di fiducia da parte della squadra nei confronti dell’ex Chelsea.

Applausi: San Siro torna ai piedi di Big Rom

San Siro, ovviamente, ha gradito il gol e ha apprezzato l’impegno e i nervi saldi di Lukaku. Tanti gli applausi a indirizzo del belga, che pure – rete dell’1-0 a parte – non si è visto praticamente più in zona gol. Anche sui social, non sono pochi i tifosi dell’Inter che hanno speso belle parole per l’attaccante. “Che sia un nuovo inizio, forza Big Rom“, l’incitamento di Giov. Mentre Matteo non ha dubbi: “Lukaku titolare con il Porto senza se e senza ma. Il migliore se stesso visto finora. E può solo crescere. Come allunga la squadra lui, nessun attaccante in rosa. Daje Romelu”.

Ma per tanti tifosi dell’Inter è sempre polemica

Ma non sono tutte rose e fiori. Una grossa fetta di sostenitori nerazzurri non ha visto sostanziali miglioramenti nelle performance del belga. “Il grande Lukaku che risorge segnando dopo sei mesi perchè fa gol sulla ripetizione del rigore dopo aver sbagliato il primo fa abbastanza ridere. Ecco, l’ho detto”, scrive un fan. “Dando bei voti a Lukaku per l’impegno non gli facciamo del bene”, avverte Klodius. “Lukaku stasera ha fatto veramente ridere. Deve ringraziare il var che gli ha permesso di calciare nuovamente il rigore”, tuona Antonio. E Massimo se la prende col pubblico: “Tu pensa che allo stadio hanno applaudito Lukaku, che ha fatto ca… e se non c’era il var aveva sbagliato pure il rigore”.