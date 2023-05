Inter, Lukaku: il gesto che svela il futuro. Social in fiamme e Bastoni ironizza

Romelu Lukaku manda un messaggio chiaro a tifosi e società sul proprio futuro e scatena i social. Poi, su Instagram, è costretto a incassare l'ilarità di Bastoni

28-05-2023 00:58

L’Inter supera 3-2 l’Atalanta nell’ultima stagionale a San Siro e si prende la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Sul successo contro la Dea c’è, indelebile, la firma di Romelu Lukaku, tornato finalmente quel giocatore devastante che, sotto la guida di Antonio Conte, aveva trascinato i nerazzurri alla conquista dello Scudetto numero diciannove della loro storia. Nella sua serata perfetta, Big Rom non ha mancato di mandare un messaggio importante sul campo, con un gesto che la dice lunga sulle sue intenzioni per il futuro. Al termine del match, poi, il post social che scatena l’ironia del compagno di squadra, Alessandro Bastoni.

Lukaku, messaggio a Inter e Chelsea

Sono passati appena 38 secondi e Romelu Lukaku ha già lasciato sul posto l’intera retroguardia dell’Atalanta, messo a sedere Sportiello e insaccato la rete del vantaggio nerazzurro in una gara fondamentale per prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Un gol, che è il sesto nelle ultime cinque gare giocate in Serie A e che, il belga in prestito dal Chelsea festeggia con un inequivocabile dito puntato con forza verso il basso con lo sguardo rivolto ai suoi tifosi, come a dire “Io resto qui!”.

Lukaku, futuro in bilico

Un messaggio chiaro e importante, che ribadisce una volta di più le intenzioni del giocatore che dopo la finale di Champions League del 10 giugno con il Manchester City, farà rientro al Chelsea archiviando il prestito in nerazzurro. Toccherà, poi, alle due società provare a trovare la soluzione migliore e capace di accontentare tutte le parti in causa, ma la voglia di Big Rom non si discute e potrebbe essere decisiva. Resta il fatto che la trattativa non sarà semplice, visto che appena due estati fa, i Blues di Londra avevano sborsato qualcosa come 115 milioni di euro per strapparlo all’Inter.

Inter, Lukaku scatena i social

Non passato, ovviamente, inosservato ai tifosi dell’Inter, il gesto di Lukaku dopo l’1-0 infiamma i social. Qualcuno scrive: “Non ci opponiamo di certo, felici di tenerlo” e ancora: “Se si riuscisse ad ottenere un sconto sul secondo prestito è da confermare senza dubbi”, “Impuntati, inchiodati perché senza te no, non ce la posso fare”, “Speriamo non riparta… è da tenere e l’ho detto anche quando era infortunato. Troppo determinate“.

Inter, Bastoni punzecchia Big Rom

Un commento speciale arriva anche sotto il post che Big Rom decide di dedicare al ritorno della Lu-La. Sul suo profilo Instagram il belga scrive: “Benvenuto a Lula Park. Un’altra vittoria. Forza Inter” e Alessandro Bastoni punzecchia: “Bravo Rome finalmente è atterrato l’aereo da Londra” e fa incetta di like e nuovi commenti. “Basto dice quello che pensiamo in tanti. Stasera e solo stasera si è rivisto il Lukaku di due anni fa. E questo Lukaku non lo puoi panchinare a Istanbul“, si legge, e poi: “Bastoni mai domo”, “Bastoni mi ammazza“.

