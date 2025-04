Coppa Italia, le gare di oggi: dove vedere Inter-Milan, orario e formazioni

Al Meazza si riparte dall'1-1 dell'andata. Inzaghi senza Thuram e Dumfries, Conceicao col dubbio in attacco (più Abraham che Jovic)

Uscite con le ossa rotte dall’ultimo turno di campionato, Inter e Milan si affrontano nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo l’1-1 maturato all’andata. Dove seguire la partita in tv, l’orario e le probabili formazioni.

Inter-Milan, quando si gioca

Inter e Milan si affrontano per la quinta e ultima volta in questa stagione, dopo i due confronti in Serie A, la finale di Supercoppa Italiana e la gara di andata della semifinale di Coppa Italia terminata 1-1. Al “Meazza” si gioca in casa dell’Inter, uscita sconfitta dall’ultimo turno di campionato, trafitta da Orsolini al 93’ del match contro il Bologna.

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Milan ha nuovamente perso terreno nella corsa alla qualificazione alle coppe europee, cedendo in casa contro l’Atalanta (0-1, gol di Ederson nella ripresa) e a Conceiçao ai suoi non rimane che puntare con decisione alla Coppa Italia, ultimo e unico obiettivo stagionale. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Inter-Milan, in programma domani sera alle 21, in diretta TV e streaming:

Partita: Inter-Milan

Dove: Stadio Meazza, di Milano

Quando: mercoledì 23 aprile 2025

Orario: 21

Diretta Tv e streaming: Canale 5, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Competizione: Coppa Italia

A che ora e dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Inter-Milan, in programma domani alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano, sarà trasmessa in diretta su Canale 5. In alternativa, il derby della Madonnina, che mette in palio un posto in finale di Coppa Italia sarà visibile in streaming sul servizio Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it.

Per seguire la partita su Mediaset Infinity basta registrarsi al sito o all’app di Mediaset Infinity e scegliere l’opzione Inter-Milan nella homepage oppure accedere direttamente sulle dirette, selezionando Canale 5. L’app e il sito di Mediaset Infinity sono fruibili tramite cellulari, pc, tablet e notebook.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione titolare opposta al Bologna nel giorno di Pasqua. Ancora assenti Thuram, Zielinski e Dumfries. Tra i pali chance per Josep Martinez, in difesa dovrebbe esserci Bastoni, squalificato per la prossima di campionato. Ballottaggio sulla fascia sinistra con Carlos Augusto favorito su Dimarco, mentre a destra più Darmian che Zalewski. A centrocampo Mkhitaryan è sicuro di una maglia (pure lui salterà la Roma per squalifica). In attacco con Lautaro ci sarà Arnautovic, anche se non al massimo della condizione fisica.

Sergio Conceiçao risponde col Milan migliore. Rientrati in gruppo Walker e Loftus-Cheek, il tecnico rossonero dovrebbe proporre il 3-4-3, con Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. Theo Hernandez titolare sulla sinistra, Reijnders al centro del reparto nevralgico. L’unico dubbio riguarda il vertice del tridente con Abraham, a segno all’andata, favorito su Jovic, titolare nell’ultima di campionato. Ai suoi lati Pulisic e Leao.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; L. Martinez, Arnautovic.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.