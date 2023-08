Inter verso il Monza: Inzaghi punge Thuram e Arnautovic, stoccata per Lukaku

Alla vigilia dell’esordio in campionato il tecnico dei nerazzurri ha parlato dei due nuovi attaccanti e dedicato una battuta polemica al centravanti belga

18-08-2023 16:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È un Simone Inzaghi come al solito cauto sugli obiettivi dell’Inter, ma anche fiducioso nella forza della sua squadra quello che s’è presentato nella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato di domani contro il Monza. Il tecnico nerazzurro ha pungolato i due nuovi acquisti Thuram e Arnautovic, oltre a dedicare una piccola stoccata all’ex Lukaku.

Inzaghi e la rivoluzione dell’Inter

Sono dedicate ai tifosi dell’Inter le prime parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Monza. “Sarà emozionante anche perché è la prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo Istanbul, dove sono stati meravigliosi – afferma l’allenatore dell’Inter ricordando la finale di Champions League -. Speriamo di cominciare nel modo giusto, se lo meritano”.

Inzaghi non si sbilancia però sulle potenzialità della sua squadra. “È un mercato complicato per quasi tutti, è in atto un grande cambiamento, abbiamo cambiato tanti giocatori”, dice il tecnico. E poi aggiunge: “Se siamo più forti o no? Lo dirà il campo, abbiamo cambiato tanto per scelta, qualche scelta nostra, qualche altra dettata dai giocatori, io posso solo dire di aver visto un grande impegno e sono contento di come la squadra lavora. I giovani hanno già esperienze in serie A”.

Inter, Inzaghi pungola Thuram e Arnautovic

Niente griglie pre-campionato (“Non le ho mai fatte”, dice Inzaghi), ma l’allenatore dell’Inter ammette che i nerazzurri puntano a chiudere la stagione con qualche titolo. “Mi piacerebbe vincere la seconda stella, i tifosi lo meritano, il nostro obiettivo è vincere trofei e fare più partite possibili come negli ultimi due anni”. Inzaghi si sofferma poi sull’attacco, rinnovato dalle partenze di Lukaku e Dzeko e dall’acquisto di Thuram e Arnautovic.

In conferenza il tecnico dell’Inter pungola i nuovi arrivati. “In questo momento i quattro che ho a disposizione stanno lavorando bene. Lautaro e Correa li conoscete, Thuram e Arnautovic sono nuovi ma li conosciamo, sono di caratura e devono assicurarci i gol che Lukaku e Dzeko ci hanno assicurato lo scorso anno. Si integrano bene con gli altri due, c’è grandissima fiducia da parte di tutti e per come stanno lavorando”.

Inter, Inzaghi aspetta Pavard

Inzaghi ammette anche poi che il mercato dell’Inter non è ancora chiuso. “Ci manca solo un difensore – spiega l’allenatore nerazzurro -. Deve essere un terzo, è arrivato Bisseck che è un giovane che viene dal campionato danese, diverso dal campionato italiano, nazionale tedesco under 21, ma va aspettato e aiutato. Ci manca un braccetto destro che non è facile da trovare. Stiamo lavorando su qualche profilo, speriamo di acquistarlo”. In conferenza spunta fuori il nome di Pavard del Bayern. “È un obiettivo – conferma Inzaghi -, non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Non è l’unico, c’è una rosa non larghissima, serve un giocatore in quella zona”.

Inter, la stoccata di Inzaghi a Lukaku

Ma in conferenza Inzaghi non si risparmia anche da un commento alla vicenda Lukaku, a cui il tecnico dell’Inter riserva una stoccata. “Lo ringrazio di quello che ci ha dato l’anno scorso, l’ho voluto fortemente. Lo avrei rivoluto, ma lui ha scelto diversamente. Dispiace per come è finita perché era stato accolto bene dalla famiglia Inter”.