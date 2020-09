Inter-Nainggolan, Pedullà fa chiarezza e scatena i tifosi

Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scrivere. Se fino a qualche giorno fa il roccioso centrocampista belga sembrava destinato a vivere un’altra stagione a Cagliari, le difficoltà tra l’Inter e il presidente rossoblu Giulini hanno aperto la porta a scenari a sorpresa. E, tra tante possibili destinazioni per il Ninja, spunta anche uno scenario a sorpresa.

Nainggolan, il punto di Pedullà

A fare chiarezza sulla situazione relativa a Nainggolan ci pensa il super esperto di mercato Alfredo Pedullà, direttamente dagli studi di Sportitalia. Il giornalista non esclude un’ipotesi: che l’ex romanista possa restare a Milano. “Vedere Vidal e Nainggolan insieme all’Inter è una possibilità, non una certezza: io però non sono convinto al 100% che Nainggolan resterà all’Inter, neanche al 90 o all’80″.

Nainggolan-Inter, scenari aperti

Di fatto c’è che Nainggolan ha colpito positivamente Conte e i dirigenti nerazzurri per la buona volontà dimostrata nelle scorse settimane: “Si è messo a disposizione con grande entusiasmo, adesso c’è un rapporto importante ripristinato con la società e con l’allenatore”, sottolinea Pedullà. “Io non do certezze sul fatto che il 20 settembre sia ancora all’Inter: possono maturare scambi o arrivare una grande offerta dal Cagliari”. Ma Nainggolan potrebbe anche rimanere ed è già un passo avanti rispetto al mese scorso.

Nainggolan, l’opinione dei tifosi dell’Inter

Sui social l’hashtag #Nainggolan è assai gettonato e sono tanti i commenti relativi al belga e al suo futuro. “Ma siamo gli unici a pensare che se c’è uno che può davvero tirare fuori qualcosa di importante da Nainggolan sia proprio Conte? E se fosse proprio l’alternativa a partita in corsa per far rifiatare Vidal?”, si chiedono due sostenitori nerazzurri. “Se Conte ha deciso di dargli una chance, possiamo sperare che ne ricavi qualcosa di buono”, sottolinea Gianluca. Un altro tifoso attacca invece duramente il presidente del Cagliari: “Giulini l’anno scorso per Barella ha fatto il fenomeno. Ora per il Ninja deve penare duro, molto duro”. Mentre un altro sceglie l’ironia: “Dunque sarebbe un centrocampo ubriacante con Nainggolan, Vidal e Brozovic“.

SPORTEVAI | 03-09-2020 09:11