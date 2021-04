Inter, non solo corsa scudetto: Lautaro Martinez riflette sul futuro

L’Inter è molto vicina a conquistare lo scudetto, ma in casa nerazzurra la prospettiva di vincere il campionato non distoglie l’attenzione della società dai temi più caldi del calciomercato. A partire dalla conferma in squadra di Lautaro Martinez, di cui ha discusso ai microfoni di ‘Sky Sport’ il nuovo agente: Martin Camano.

Il procuratore del ‘Toro’ argentino è stato molto chiaro: il suo assistito, come il resto della squadra, al momento ha una sola priorità. Che, inevitabilmente, riguarda la Serie A ancora da conquistare: “Non c’è nessuna situazione – ha garantito Camano -. La squadra è concentrata sulla vittoria dello scudetto, tutti pensano solo a questo“.

L’attuale priorità, però, non cancella i nodi sul futuro. Che inevitabilmente passano per una permanenza all’Inter ancora tutta da definire. “Una volta raggiunto l’obiettivo, ci potremo sedere al tavolo con il club. E lo faremo tenendo conto del periodo estremamente complicato che tutto il calcio sta vivendo a causa della pandemia“, ha spiegato il procuratore.

Il senso delle parole è abbastanza chiaro: né Lautaro Martinez né chi ne cura gli interessi vuole alzare barricate sull’entità dell’ingaggio. Una circostanza che certamente sarà gradita alla dirigenza del Biscione. Anche se l’accordo è ancora tutto da trovare.

La certezza è che Lautaro Martinez all’Inter si trova bene. “Il rapporto con Conte è spettacolare – ha infatti affermato il suo agente -. Con lui sta avendo un altissimo rendimento, come del resto tutta la squadra. E anche con il club i rapporti sono ottimi. E non è facile, quando si parte dal Sudamerica, fare un simile salto di qualità in Europa”.

OMNISPORT | 27-04-2021 23:46