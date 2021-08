Inter, nuova bordata a Zhang: Mentana continua a infiammare il web

Una nuova bordata alla proprietà dell’Inter. Dura, lucida e appassionata. Enrico Mentana continua a “pressare” da vicino Zhang e, ad appena 24 ora dal post infuocato pubblicato ieri, è tornato alla carica sulla sua pagina Facebook per criticare la strategia di mercato della società nerazzurra, colpevole a suo dire di stare smantellando una squadra vincente condannandola al ridimensionamento.

Inter, l’addio di Lukaku sempre più vicino

Finora, effettivamente, il mercato dell’Inter è sembrato più che altro un incubo. I nerazzurri hanno già salutato il tecnico Conte e l’esterno Hakimi, ma il downgrade della rosa potrebbe non essere terminato. Proprio in queste ore è infatti caldissima la trattativa per la cessione a peso d’oro di Lukaku al Chelsea. Ossigeno puro per le malandate casse dell’Inter, ma una mazzata terribile per le ambizioni sportive di una squadra che sui gol di “Big Rom” aveva costruito la sua rinascita.

Mentana, nuovo j’accuse social contro Zhang

Ed è proprio l’ormai imminente partenza di Lukaku ad aver scatenato il secondo j’accuse social di Enrico Mentana alla proprietà nerazzurra.

“Ci avevano spiegato che per rimettere in sesto il bilancio era necessario un sacrificio, la cessione di Hakimi, strapagato dal Paris Saint Germain. Invece non ci avevano spiegato perché se ne era andato Conte. Ora è inspiegabile la vendita di Lukaku, a 15 giorni dall’inizio del campionato. Nessun giocatore sul mercato è in grado di ricoprire lo stesso ruolo di sollevatore dell’attacco. Vuol dire arricchirsi finanziariamente e impoversi come valore della squadra (…)”.

Mentana non usa gira di parole e carica a testa bassa la gestione Zhang: “Per oltre 100 milioni una proprietà che sta in Cina, e non subisce la pressione dei tifosi, può anche pensare di vendere un Lukaku: ma allora potevamo tenere Hakimi, e comunque una cessione non si fa senza aver prima bloccato così un attaccante degno dei campioni d’Italia che devono affrontare la Champions (…). E’ la prima volta nella storia del calcio che una società dopo aver vinto il titolo nazionale vende i due giocatori decisivi nella conquista dello scudetto (…). In ogni realtà, dalla famiglia alle aziende, se uno non ce la fa più da solo, anche dopo aver indebitato, chiede aiuto, o lo accetta”.

Le reazioni dei tifosi dell’Inter

Le parole di Enrico Mentana hanno scatenato i tifosi interisti sul web. Molti sono d’accordo con lui: “La cosa che fa più male è che hanno preso in giro tutti: giocatori, allenatore e tifosi. Conte aveva capito tutto”, oppure: “La colpa è degli Zhang…altro che Marotta” e ancora: “Trattati come se i tifosi non stato nulla. L’Inter è dei tifosi serve rispetto… Proprietà vergognosa”.

Qualcuno che però difende la proprietà c’è: “Quando ti offrono 100 milioni, qualsiasi giocatore lo impacchetti e lo cedi… senza se e senza ma…” e anche: “A quelle cifre non si può non vendere. E Lukaku sempre a quelle cifre non può rifiutare” e infine: “A 130 milioni, in Italia si vende qualsiasi giocatore, il problema grosso sarà trovare un sostituto all’altezza”.

SPORTEVAI | 04-08-2021 15:19