08-08-2022 18:30

Gli infortuni non sono mai una buona notizia, e lo sono ancora di meno ad una settimana dall’inizio del campionato. La serie A si prepara all’esordio e lo fa con le big che devono pensare anche ad alcune assenze. Se la Juventus piange per i tanti intoppi fisici, anche in casa Inter c’è un po’ di preoccupazione dopo il problema occorso a Marcelo Brozovic.

Inter, un precampionato di alti e bassi

Dopo essere partito alla grande nelle prime settimane con l’arrivo di Lukaku e altri giocatori interessanti, i nerazzurri hanno frenato decisamente in chiave mercato. Una scelta che ha messo in allerta i tifosi, che sono ancora più preoccupati dopo le recenti prestazioni della squadra che non ha di certo brillato. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vissuto un precampionato tra molti alti e bassi e i fan nerazzurri sperano che la squadra possa ritrovarsi in vista dell’esordio.

Inter, Brozovic potrebbe saltare il Lecce

Le ultime notizie su Marcelo Brozovic lo danno ancora in forte dubbio per la gara del prossimo fine settimana contro il Lecce. Il croato si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato l’affaticamento muscolare al polpaccio. In casa Inter potrebbe prevalere la linea della prudenza e tenere fuori il centrocampista croato almeno dall’undici iniziali contro la formazione pugliese. Nei prossimi giorni Brozo lavorerà a parte e solo venerdì verrà presa una decisione sul suo possibile impiego.

Inter: i tifosi lanciano l’allarme

Sebbene si tratti solo di un affaticamento, l’infortunio di un giocatore chiave come Brozovic preoccupa i tifosi interisti. Anche nella scorsa stagione il giocatore ha saltato diverse gare per un problema simile e in quel periodo l’Inter perse punti importanti nella lotta scudetto. Ora c’è chi teme che la situazione si possa ripetere: “Lo sapevo – commenta Luca – come nello scorso campionato. Nulla di grave e poi ci mette settimane”. Anche Peppe è preoccupato: “Questa scena l’ho vista già post Liverpool”.

Sui social i tifosi sembrano in apprensione: “L’altra volta doveva stare fuori 2 giorni ed invece è tornato dopo 20”. Mentre c’è chi ha fiducia nel suo sostituto: “Adesso grazie ad Asllani non dovremmo soffrire più di tanto. Quello che mi preoccupa di più sono i difensori”, il commento di Pal.