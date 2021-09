Inter: proposto ai nerazzurri un altro pupillo di Simone Inzaghi

Dopo il pareggio a reti bianche in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda partita stagionale di Champions League , nella quale è ancora una volta rimasta a secco come nella sfida casalinga persa 1-0 contro il Real Madrid , l’ Inter è più che mai attiva sul mercato, anche se le ultime voci non riguardano l’attacco, che peraltro in campionato funziona benissimo.

Prima di tutto però c’è da risolvere la questione del rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic , che vuole rimanere sulla sponda nerazzurra dei Navigli , dove è approdato nel gennaio 2015, ma che col suo staff non ha ancora trovato l’accordo sullo stipendio. A tale proposito, a breve ci sarà un incontro tra le parti. Lo stesso discorso si può fare per Lautaro Martinez , anche se per il prolungamento del suo contratto le cose sembrano più semplici, ma anche in questo caso prima arriva la firma e meglio sarà per entrambe le parti, visto che l’attaccante argentino si sta dimostrando imprescindibile , almeno in Serie A, per l’attacco interista.

Ma, come detto, le ultime voci di arrivo di un nuovo calciatore non riguardano il reparto offensivo, bensì il ruolo del portiere . E’ risaputo che il candidato numero uno a sostituire Samir Handanovic eventualmente già dall’anno prossimo è il 25enne camerunese dell’ Ajax André Onana , ma nelle ultime ore fcinternews.it ha lanciato un nuovo nome che sarebbe stato proposto per la porta interista, e si tratta, come Joaquin Correa , di un altro pupillo del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi : Thomas Strakosha .

Il 26enne estremo difensore albanese, dopo essere cresciuto nelle sue giovanili, milita in pianta stabile nella Lazio dal 2016 e, anche se ultimamente è stato superato nelle gerarchie interne da Pepe Reina , ha dimostrato di saperci fare, eccezion fatta per l’incredibile e malaugurato autogol in Europa League contro il Galatasaray . Strakosha è in scadenza di contratto coi biancocelesti e quindi potrebbe arrivare a parametro zero , ma attualmente la società nerazzurra, a differenza del mister, che lo conosce benissimo, non lo considera una priorità. In pole position resta Onana, ma se dovesse sfumare l’opzione sul portiere dei Lancieri , ecco che Strakosha rientrerebbe pienamente in gioco.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT | 30-09-2021 14:10