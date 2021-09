Inter prossima a perdere 3 difensori: ecco i nomi dei sostituti

Anche col mercato concluso, non si ferma il lavoro di Beppe Marotta e di Piero Ausilio. L’Inter, nell’ultimo periodo, si è concentrata prevalentemente sulla questioni rinnovi, e dopo aver chiarito la situazione più spinosa, ovvero quella del Toro Lautaro Martinez, ora si continua a lavorare per quelle più impellenti. Detto già in questi giorni di Brozovic e di Barella, anche tre difensori della Beneamata hanno il contratto in scadenza nel 2022, ovvero Andrea Ranocchia, Alexander Kolarov e Danilo D’Ambrosio.

Con ogni probabilità, e come riferisce anche Interlive.it, nessuno dei tre difensori rinnoverà il proprio accordo con i nerazzurri, e di conseguenza la formazione di Simone Inzaghi si troverà tra un solo anno a dover sostituire ben tre componenti del reparto arretrato. Ecco che il lavoro dei due uomini mercato deve gioco forza farsi rapido e preciso.

Allo stato attuale delle cose, non trattandosi comunque di 3 titolari, la mossa più quotata sembra essere quella di riportare alla base due giocatori attualmente in prestito, ovvero Vanheusden e Pirola. A questi due giovani, però, l’Inter sente la necessità di affiancare anche un profilo d’esperienza e soprattutto affidabile in tutte le situazioni, anche in quelle di emergenza più dura. I nomi che rispondono a queste caratteristiche del mercato europeo non sono molti a dire la verità, meno solo quelli abbordabili per l’attuale società Inter. Si parla di Luiz Felipe, in procinto però di rinnovare con la Lazio, ma anche di Antonio Rudiger e Andreas Christensen. Oltre a questi 3, l’attenzione va posta su Matthias Ginter del Borussia Mönchengladbach.

Già seguito un paio d’anni fa prima che la trattativa si arenasse in seguito al rinnovo di contratto del difensore, Ginter resta dunque l’obiettivo principale dell’Inter per puntellare la difesa. Il giocatore a questo giro non dovrebbe rinnovare il proprio contratto coi tedeschi, e dunque potrebbe tranquillamente arrivare il prossimo anno a costo 0.

OMNISPORT | 06-09-2021 15:25