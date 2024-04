Inter, quanti punti servono per lo scudetto: ecco quando può arrivare

A 7 giornate dalla fine del torneo e con 14 punti di vantaggio sul Milan, l'Inter ha ormai lo scudetto in pugno. Ecco quando sperano di festeggiare

Con la vittoria all’ultimo respiro di Udine griffata Frattesi, l’Inter ha ormai lo scudetto in pugno. Inzaghi preferisce non parlare di tabelle né fare calcoli, ma a sette giornate dalle fine del campionato i nerazzurri hanno accumulato un vantaggio di 14 punti sui cugini-rivali del Milan. E i tifosi sperano che il tricolore arrivi in occasione del derby del 22 aprile.

Scudetto Inter: quanto manca ai nerazzurri per festeggiare

La seconda stella è già virtualmente cucita sul petto di capitan Lautaro e compagni grazie al successo con l’Udinese. Già, perché è inimmaginabile pensare a un rovinoso crollo della squadra che ha nel mirino anche il record di punti della Juventus di Conte (102). La classifica dice Inter 82, Milan 68. A sette giornate dall’epilogo all’undici di Simone Inzaghi bastano solamente 8 punti per la matematica del tricolore. Dunque, due vittorie e due pareggi per dare via ai festeggiamenti per il ventesimo scudetto.

Lo scenario perfetto per i tifosi dell’Inter: lo scudetto nel derby

Già, ora più che mai è concreta la possibilità che lo scudetto possa già arrivare in occasione del derby della Madonnina in programma lunedì 22 aprile. Affinché ciò accada, l’Inter deve battere il Cagliari in casa (o comunque presentarsi a +13 sui rossoneri che sfideranno il Sassuolo) e poi mandare al tappeto il Milan nella stracittadina. In caso di successo nello scontro diretto, infatti, il tricolore sarebbe nerazzurro. Occhio, però, perché se la squadra di Pioli non dovesse vincere contro il Sassuolo, nel derby potrebbe addirittura bastare un pareggio.

E se lo scudetto non arrivasse nel derby? I possibili scenari

Se il derby dovesse premiare il Milan, l’Inter avrebbe comunque diversi match point per chiudere definitivamente il discorso campionato. A partire dalla successiva sfida interna col Torino in programma alla 34a giornata, con i rossoneri che saranno chiamati all’insidiosa trasferta allo Stadium contro la Juventus. C’è poi una data drammatica che potrebbe cambiare la storia dell’Inter, quella del 5 maggio, quando, nel 2002, i nerazzurri persero uno scudetto che sembrava già vinto ‘regalandolo’ alla Juve. Ecco, il 5 maggio la capolista affronterà il Sassuolo, mentre il Milan se la vedrà col Genoa. La sensazione è che sia solo questione di tempo. Ma non ditelo a Inzaghi. Perché alla Pinetina è vietato parlare di tabelle.

Il calendario di Inter e Milan a 7 giornate dalla fine

32a giornata

Inter-Cagliari

Sassuolo-Milan

33a giornata

Milan-Inter

34a giornata

Inter-Torino

Juventus-Milan

35a giornata

Sassuolo-Inter

Milan-Genoa

36a giornata

Frosinone-Inter

Milan-Cagliari

37a giornata

Inter-Lazio

Torino-Milan

38a giornata