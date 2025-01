Inter, questo non è il vero Lautaro: Inzaghi si accontenta, la paura dei tifosi

Si allunga la crisi del Toro che dura ormai da due mesi, anche in Supercoppa l'argentino stecca ma il tecnico non si dice preoccupato

Il gol col Cagliari, che ha interrotto un insolito digiuno lungo due mesi, sembrava potesse aver sbloccato definitivamente Lautaro. Invece, nella semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta il capitano dell’Inter ha dimostrato di non essere uscito ancora uscito dal tunnel. Inzaghi, però, non fa drammi. Del resto, tutto il resto della squadra gira a meraviglia.

Lautaro irriconoscibile: male anche in Supercoppa

L’Inter è tornata quella famelica della scorsa stagione. Lo certificano i numeri dell’ultimo periodo, che esaltano il lavoro di Inzaghi: la difesa è di nuovo inespugnabile e l’attacco segna a raffica. Tutto perfetto o quasi. Già, l’unico neo è rappresentato proprio dall’uomo simbolo dello scudetto della seconda stella: Lautaro Martinez.

L’argentino, capocannoniere dell’ultima Serie A e poi pure della Coppa America, è irriconoscibile. Basta leggere le statistiche che condannano il Toro senza mezzi termini: sono solo 6 i gol in campionato, più uno in Champions. E negli ultimi due mesi, da quando cioè era andato a bersaglio contro il Venezia, ha timbrato il cartellino una sola volta nella sfida col Cagliari che ha chiuso il 2024 dei nerazzurri. Troppo poco. Dov’è finito il capitano che ad agosto ha rinnovato il contratto fino al 2029?

Inzaghi si accontenta: gli altri viaggiano a mille all’ora

“Lautaro ha fatto una grande gara, da elogiare. Poteva segnare, ma Carnesecchi ha fatto un paio di miracoli”. Queste le parole di Simone Inzaghi al termine della semifinale con l’Atalanta vinta 2-0. Il tecnico emiliano attende che il capitano ritrovi lo smalto dei tempi d’oro, magari in vista della Champions League, dove c’è una qualificazione diretta agli ottavi da acciuffare. E, intanto, si gode tutto il resta della squadra.

Perché, quando ha un Dumfries che fa le veci di Lautaro e stende l’undici più in forma della Serie A con una doppietta da urlo, allora puoi permetterti di aspettare chiunque senza il timore di incappare in passi falsi. L’Inter c’è, con o senza il suo capitano. Pensate: nelle ultime cinque di campionato i nerazzurri hanno segnato 19 volte, incassando un solo gol. Ecco spiegata la tranquillità di Inzaghi.

Crisi Lautaro: cosa dicono i tifosi dell’Inter

I tifosi nerazzurri si dividono dopo l’ultima prova in Supercoppa di Lautato. “Toro, dove sei?” scrive Seconda stella su X. “Lautaro è un problema e non posso credere che non l’abbiano capito” aggiunge Pino. Ma per Ric “malissimo Lautaro è una frescaccia, Carnesecchi ha piazzato tre parate da urlo su Lautaro che è stato il più pericoloso dei nostri attaccanti per distacco, oltre ad aver dato supporto serio in tutte le fasi del gioco”.

“Lautaro non segna, anche per le paratone di Carnesecchi, gran portiere, ma che lavoro per la squadra” sottolinea De4dpool Nerazzurro. Dany59 è fiducioso: “Lautaro farà un gran girone di ritorno, sono convinto che anche quest’anno il Toro arriverà a 20 gol in campionato”. “Quante volte ha segnato gol straordinari e quante volte ha sfondato la rete con i nostri colori, tante, 136 precisamente. Quante volte ha dato tutto in campo, correndo, sacrificandosi, difendendo come Stefan e ringhiando come Acerbi… Forza Capitano” chiosa Nico Spinelli.