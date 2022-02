Inter-Roma, la moviola: Ha ragione Mourinho a lamentarsi dell'arbitro?

09-02-2022 08:39

Come ha arbitrato Di Bello nella gara di coppa Italia tra Inter e Roma? Anche questa volta l’arbitraggio non ha soddisfatto Josè Mourinho. Lo Special One, che già dopo la partita col Genoa aveva avuto parole sferzanti nei confronti dei fischietti ed anche del Palazzo, ha rivolto frasi ironiche per l’arbitro brindisino, contestando sia l’ammonizione a Zaniolo che quella nei suoi confronti ed accusando Di Bello di aver cambiato metro di arbitraggio tra primo e secondo tempo.

Cesari dà ragione a Mourinho dopo le proteste del tecnico giallorosso

Ad analizzare alla moviola i casi dubbi del match è Graziano Cesari. L’ex arbitro internazionale su Mediaset si schiera dalla parte dello Special One su certi aspetti e dice: “Mourinho ha ragione, Di Bello ha arbitrato in due modi, dopo il secondo gol ha fischiato di più”.

“Quella di Mourinho è una critica sottile. La tutela di Nicolò Zaniolo è anche disciplinare, l’ammonizione di Zaniolo è accessiva, sta cercando il pallone, non c’è stata nessuna gomitata! Anche Mourinho non ha fatto niente oggi».

Per Cesari è regolare il gol di Sanchez

Altro caso discusso è stato il gol del raddoppio interista: la prodezza di Sanchez avrebbe potuto essere vanificata da un contatto precedente (un po’ come per il gol di Zaniolo al Genoa) ma in questo caso Cesari applaude Di Bello.

«Il direttore di gara è stato tecnicamente molto bravo. In occasione del gol di Sanchez c’è un contrasto di Arturo Vidal con Sérgio Olivera, non mi sembra che ci sia nessun fallo. Pairetto dal VAR convalida la rete ed è tutto regolare. Olivera si accorge di essersi allungato il pallone e cerca l’appoggio sul cileno, che non gli concede nulla, semplicemente un contrasto di gioco non ‘falloso’: gol perfettamente regolare».

SPORTEVAI