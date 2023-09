Inter-Sassuolo, moviola: Il rigore negato e perché il Var non è intervenuto

La prova dell'arbitro Massimi a San Siro analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli, che promuove l'operato del fischietto molisano

28-09-2023 09:07

Ha scelto un arbitro giovane il designatore Rocchi per la gara di ieri sera tra Inter e Sassuolo: Luca Massimi ha esordito a livello arbitrale 4 anni fa ma quella di ieri è stata solo la trentesima sfida diretta in carriera. Come se l’è cavata al Meazza il fischietto molisano?

Inter-Sassuolo, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

Due erano i precedenti tra l’arbitro di Termoli e il Sassuolo, entrambi della stagione 21/22: il ko interno per 2-1 contro l’Empoli e il 2-2 in casa della Salernitana. Un solo incrocio invece con l’Inter per l’arbitro Massimi: 3-0 contro la Sampdoria nello scorso campionato.

L’arbitro ha ammonito Inzaghi e un giocatore del Sassuolo

Assistito da Rossi M. e Dei Giudici con quarto uomo Di Bello, al VAR Abbattista e all’AVAR Guida, in Inter-Sassuolo l’arbitro Massimi ha ammonito solo un giocatore (al 74’ Matheus Henrique) più il tecnico nerazzurro Inzaghi.

Inter-Sassuolo, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 23′ proteste di Pinamonti per un intervento in scivolata, da dietro. Massimi valuta con la sala VAR, ma alla fine è solo calcio d’angolo. Intervento regolare del difensore nerazzurro. Al 45’ l’Inter protesta per un fallo dopo un contrasto tra Boloca e Thuram: Massimi lascia correre.

Al 70’ Consigli in uscita prende il pallone ma travolge Frattesi subito dopo: Inzaghi furioso e ammonito. Nessun rigore per Massimi. All’80′ Sanchez butta a terra Matheus Enrique, l’azione in area prosegue. Lautaro al tiro, Erlic in scivolata colpisce di mano. A quel punto Massimi ferma il gioco tra le proteste nerazzurre e punisce con la punizione il precedente fallo di Sanchez.

Per Marelli giusto non dare il rigore all’Inter

A fare chiarezza sull’intervento che ha visto coinvolto Sanchez, è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega. «Episodio particolare, ben gestito da Massimi, che ha ben diretto la gara. C’è un fallo di Sanchez su Matheus Henrique, l’arbitro lascia proseguire per essere eventualmente corretto dal VAR. Poi c’è un tocco di mano sul tiro di Lautaro punibile di Henrique che aveva il braccio aperto rispetto alla figura e aumentava la massa corporea. Ma a fine azione, anziché fischiare il rigore fischia la spinta di Sanchez e il VAR non corregge perché il fallo del cileno c’era e a quel punto è caduto nel nulla il fallo da rigore sul tentativo di tiro dell’argentino»,