Inter, parla Inzaghi: "Eurogol di Berardi, ma noi poco lucidi". E invoca gli assenti

Il tecnico nerazzurro parla a seguito della prima sconfitta stagionale della sua squadra, in casa contro i neroverdi di Alessio Dionisi.

27-09-2023 23:28

Dumfries illude l’Inter, spenta nel secondo tempo da un incredibile Domenico Berardi, come spesso gli capita, in versione trascinatore per il suo Sassuolo. Arriva, così, alla sesta giornata la prima sconfitta per la capolista, raggiunta adesso dal Milan al vertice della classifica. Al termine dell’incontro ha parlato della partita l’allenatore dei meneghini, Simone Inzaghi, visibilmente deluso per l’1-2 di San Siro che ha completato invece quattro giorni meravigliosi per gli emiliani dopo il successo ottenuto sabato contro la Juventus.

“Nel primo tempo dovevamo concretizzare di più”

L’eurogol di Berardi e l’assenza di lucidità

Si poteva fare meglio, sia nel primo tempo, dominato dai nerazzurri secondo il punto di vista dell’allenatore, sia nella ripresa dopo la rimonta neroverde:

Il gol di Berardi? Merito suo – racconta Inzaghi -. Lui e Laurienté sono giocatori importanti. Berardi lo conosciamo, ha grandissime qualità balistiche. E’ un eurogol, è capitato. Ma dopo dovevamo essere più squadra, rimanere lucidi e rispettare le distanze. Tanti elogi ricevuti, forse troppi alla luce di questo inciampo? “Ci dispiace, è un ko che ci fa star male ma dobbiamo capire dove potevamo fare meglio. Analizzeremo insieme ai ragazzi e tra 48 ore dovremo essere di nuovo in campo per farci trovare pronti.

L’importanza delle alternative… mancanti

Ci sono dei problemi nella rosa dell’Inter, complici gli infortuni dell’ultimo periodo. In effetti un po’ di stanchezza si è avvertita da parte dell’undici di Simone Inzaghi, che invoca l’aiuto degli assenti o dei giocatori ancora in ritardo di condizione: