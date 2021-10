Inter-Sheriff, dove vederla in tv e streaming: Sky, Mediaset o Amazon

19-10-2021 16:04

L’Inter di Simone Inzaghi ospita lo Sheriff, squadra rivelazione di questa Champions League per una delle sfide più intriganti della 3° giornata della fase a gironi della competizione continentale, Gruppo D. Nonostante fosse tra le favorite, alla vigilia dell’avvio di questa stagione, l’Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto appena un punto nelle prime due partite: dopo aver subito con il Real Madrid, i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 con lo Shakthar Donetsk.

La Champions dell’Inter

Risultati esigui, se non al di sotto delle aspettative rispetto allo Sheriff che ha raggiunto un punteggio insperato battendo sia il Real Madrid sia lo Shakthar; una situazione decisamente più stimolante rispetto a quella dei nerazzurri reduci, tra l’altro, dalla recente sconfitta in campionato contro la Lazio, ex squadra di mister Inzaghi.

Dove vedere Inter-Sheriff in tv

I tifosi e gli appassionati potranno seguire in tv l’Inter martedì 19 ottobre, su Mediaset Infinity a partire dalle ore 21 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Stavolta i nerazzurri giocheranno in casa, in uno dei templi del calcio, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il match tra Inter e Sheriff sarà visibile su Sky. Basterà collegarsi a uno dei tre canali scelti per trasmettere la sfida dei nerazzurri di Inzaghi: Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Le voci che commenteranno la gara sarà affidato a Riccardo Gentile, con Beppe Bergomi nel ruolo di commentatore tecnico.

In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv.

Dove vedere Inter-Sheriff in streaming

Gli abbonati a Sky potranno, inoltre, seguire la gara in streaming attraverso l’app SkyGO che, una volta effettuato il log in, permetterà di seguire in diretta live su pc, tablet e smartphone. Sky, ricordiamo, mette a disposizione anche il servizio Now.

Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

FAQ Chi allena l'Inter? Simone Inzaghi Champions, in quale Gruppo gioca l'Inter Il Gruppo D

