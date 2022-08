25-08-2022 09:30

Mancano pochissimi giorni al termine del calciomercato. Tuttavia, c’è chi punta ancora la grande colpo, come il PSG che non pare essersi arreso all’idea di non avere tra le proprie fila Milan Skriniar.

PSG, arriva una nuova offerta per Skriniar

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il PSG sarebbe pronto ad una nuova offerta per Milan Skriniar (la terza in questo lungo ed estenuante corteggiamento da parte del club parigino nei confronti dello slovacco).

Sul piatto ben 60 milioni di euro e un giocatore gradito al tecnico Simone Inzaghi. Una proposta importante che aiuterebbe (non poco) a rendere meno problematici i conti societari del club nerazzurro ma che, salvo imprevisti, verrà rimandata al mittente, come accaduto alle precedenti due offerte.

Inter, Zhang non vuole perdere Skriniar a nessun costo

Steven Zhang non ha intenzione di fare un torto al suo allenatore e al popolo nerazzurro. Milan Skriniar è considerato un elemento chiave della squadra e cederlo in questo momento sarebbe, tecnicamente parlando, un autogol tremendo.

Non ci sarebbe il tempo necessario per trovare una valida alternativa e, soprattutto, Simone Inzaghi dovrebbe rivoluzionare il suo assetto difensivo senza lo slovacco.

Inter, nel futuro di Skriniar c’è solo il rinnovo

Chiaramente il PSG spera che la situazione possa cambiare, visti i buoni rapporti tra i due club (da ricordare l’affare Mauro Icardi) ma difficilmente Milan Skriniar farà le valigie nelle prossime ore.

Anzi, si parla, con sempre più insistenza, del rinnovo del suo contratto. Attualmente il forte difensore centrale slovacco guadagna circa quattro milioni di euro a stagione. L’idea sarebbe quella di arrivare a prendere lo stesso ingaggio del centrocampista Marcelo Brozovic e dell’attaccante Lautaro Martinez, ovvero circa sei milioni di euro all’anno. Nelle prossime settimane sono previsti degli incontri per capire come arrivare alla classica fumata bianca. Non c’è molto tempo, visto che il contratto di Milan Skriniar con l’Inter scadrà al termine della stagione in corso. Nel frattempo, l’Inter vuole che si chiuda la finestra di mercato estiva, così da non dover “difendersi” più dagli affondi del PSG.

