Interista beccato a vedere il Milan, il web non perdona

Mentre il Milan faticava nel primo tempo a mettere sotto il Venezia, le telecamere hanno beccato un insolito spettatore sulla tribuna di San Siro: Ivan Perisic. Il croato ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ironizzando sul presunto nuovo ruolo di scout per la società nerazzurra.

Perisic a vedere il Milan

Ma la sua spiegazione non è bastata ai tifosi dell’Inter e in molti si sono domandati cosa ci facesse il croato alla partita dei rivali rossoneri. Sul web sono così spuntati una serie di commenti dal tono ironico e divertito.

“È umile il buon Ivan. Ama vedere partite di squadre dilettantistiche”, scrive su Facebook Antonio prendendo in giro i “cugini” milanisti. “Voleva vederla a casa ma dopo dieci minuti di insulti a Dazn si è ricordato di abitare dietro San Siro”, aggiunge Christian tirando in ballo le difficoltà dell’emittente in streaming.

L’interista a San Siro per “gufare”?

“Perisic gufava, semplice, e bisogna dire che ci è andato poco lontano”, la tesi di Mauro. Sebastiano, invece, elenca le possibili soluzioni al mistero Perisic: ”A. Gufava; B. Era in missione per Inzaghi; C. Seguiva il suo connazionale Rebic; D. Tutte e 3 le precedenti”.

Per Leonardo c’è stato un fraintendimento con un altro interista: “Perisic ha capito male un messaggio di Skriniar. Lo slovacco aveva scritto: ‘Stasera ci vediamo, Milan’. Ma lui ha capito male, problemi di virgole”.

Mattia invece fa dietrologia su Twitter: “Strategia per il rinnovo di contratto. Vorrebbe rimanere ma la dirigenza non è intenzionata al rinnovo, quindi va a fare pressione in questo modo”. Vicente conferma: “Va al Milan a zero per pareggiare il trasferimento di Calhanoglu”.

MaiRetrocesso, infine, si rifà a quanto scritto dal croato su Instagram: “Fa lo scout, è alla ricerca di giovani talenti tra le squadre minori”.

SPORTEVAI | 23-09-2021 10:54