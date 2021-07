Italia campione: Mourinho svela un retroscena sui calci di rigore

L’Italia si è laureata per la seconda volta nella sua storia campione d’Europa, vincendo il titolo ai rigori come in occasione del Mondiale 2006 in Germania. Alla lotteria dei penalty sono state decisive le parate di Donnarumma su Sancho e sul 19enne Saka, l’ultimo rigorista dell’Inghilterra.

Ai microfoni di TalkSport, il neo tecnico della Roma José Mourinho ha rivelato un retroscena importante: un giocatore inglese si sarebbe rifiutato di calciare. “Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato“.

“A volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth Southgate non espongono il giocatore. Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo?”.

Lo Special One ha criticato la scelta del 19enne Saka come ultimo rigorista: “Mi dispiace per lui, avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo per un ragazzino. Tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci scappano dalle responsabilità”.

Oltre a Sancho e Saka, tra gli inglesi anche Rashford ha sbagliato dal dischetto colpendo il palo. Di Belotti e Jorginho gli errori degli Azzurri.

OMNISPORT | 12-07-2021 12:11