Il genitore del nuovo bomber oriundo degli azzurri, ha svelato i retroscena della chiamata a sorpresa in Nazionale

16-03-2023 12:33

Intervistato da Tuttomercatoweb, il papà di Mateo Retegui (l’attaccante oriundo del Tigre convocato assolutamente a sorpresa da Roberto Mancini per le gare di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta) Carlos, ex ct della nazionale Argentina di hockey su prato, ha svelato alcuni retroscena sulla convocazione e sul mercato del figlio, classe 1999:

“So che Mancini ha parlato con l’amico Juan Sebastian Veron prima di convocarlo. Mateo ha giocato in prestito all’Estudiantes nel 2018-2019 e il presidente è stato molto importante all’interno del suo percorso di crescita come uomo e come calciatore. Milan? A gennaio posso dire che l’ha cercato l’Udinese, ma mio figlio è molto legato al Tigre e ha voluto restare qui”.