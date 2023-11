Italia: Gravina non perdona Mancini, da Immobile frecciata a Spalletti

Il presidente federale sottolinea le differenze con la precedente gestione e si dice contento della quarta fascia, il bomber della Lazio polemico

25-11-2023 16:15

Già qualificarsi a una competizione internazionale di questi tempi è una notizia per l’Italia, esclusa dagli ultimi due mondiali: il passaporto per la Germania è stato accolto con un sospiro di sollievo dal ct, dai tifosi ma soprattutto dalla Federazione, nel mirino da anni per gli scarsi risultati di questi anni. Ora si aspetta di conoscere l’esito del sorteggio di sabato prossimo per capire chi saranno gli avversari nel girone ma si respira un certo ottimismo.

Sabato alle 18 il sorteggio degli Europei

Il sorteggio della Fase Finale di UEFA EURO 2024 si svolgerà alle ore 18 di sabato 2 dicembre ad Amburgo. Le 24 squadre saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni. La Germania padrona di casa è inserita nella prima urna, quella delle teste di serie sostanzialmente (con posizione già assegnata, A1), insieme alle 5 migliori prime delle qualificazioni. Nella seconda urna le altre 5 prime classificate e la migliore seconda (Austria, 19 punti).

A seguire l’urna 3 con altre 6 seconde e l’urna 4, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l’Italia, e le tre qualificate dai play off.

Per Gravina meglio la quarta fascia

Una situazione che non preoccupa il presidente federale Gravina. Intervenuto a radio 24 il n.1 della Figc ha detto:: “Nella prima ci sono tante big. Sempre occhio alla Germania padrona di casa. Se consideriamo questo momento, forse sarebbe meglio la quarta fascia, rispetto alla terza o alla seconda”. Poi una stoccata all’ex ct: “Mancini? Con Spalletti abbiamo subito svoltato, lavora come in un club. Parla con società, allenatori, va a vedere allenamenti, ha voluto una stanza attrezzata a Coverciano. Questo periodo è andato oltre mie più rosee aspettative. I tifosi possono stare tranquilli».

Immobile polemico con Spalletti

Per l’ex tecnico del Napoli però non solo complimenti. Arriva anche una frecciata da Immobile. Il bomber della Lazio, prima della partita all’Arechi di Salerno, dice_ “Sono più in fiducia e sto meglio fisicamente. Ho la continuità per andare in campo al meglio, oggi sarà un’ occasione per me e per la squadra per fare bene, bisogna dare il massimo. E’ stato strano non essere convocato in Nazionale, mi sono concentrato sul recuperare la condizione”.