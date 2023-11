Euro2024: sorteggio, teste di serie, date, fasce e tutto quello che c’è da sapere

Manca sempre meno alla definizione dei gironi in vista del prossimo Europeo in Germania e l'Italia rischia di finire in un gruppo di ferro

Il cerchio sta per chiudersi e il conto alla rovescia per gli Europei è iniziato. L‘Italia, dopo il finale di sofferenza con l’Ucraina, potrà difendere il trofeo in Germania. Una gioia a metà però per gli azzurri, che dopo la vittoria della Croazia contro l’Armenia, sono scivolati in quarta fascia, a causa dei soli 14 punti conquistati in 10 partite. Il rischio è che la squadra del ct Spalletti possa ritrovarsi in un girone di ferro.

Euro 2024, la data del sorteggio e il regolamento

I gironi del prossimo Europeo si completeranno parzialmente, in attesa delle tre squadre che supereranno i playoff, sabato 2 dicembre ad Amburgo, nella sale dei concerti della Elbphilharmonie. Il sorteggio prenderà il via alle 18: dopo la presentazione delle nazionali, sarà la volta dell’urna che determinerà i sei gruppi. Come funziona? Il regolamento è molto semplice e segue la classica ripartizione in fasce, con le varie sfidanti che saranno smistate.

Le teste di serie e le fasce di Euro 2024

La suddivisione in fasce non è stabilita dal ranking Fifa, ma dal rendimento delle nazionali nelle partite dei gironi di qualificazione. L’ordine nelle fasce è dato dalla posizione in classifica nei gruppi di riferimento e poi dai punti ottenuti solo con le prime 5 di ciascun girone (questo perché ci sono gironi da 5 e da 6 squadre). La Germania fa parte di diritto delle teste di serie in quanto Paese ospitante della manifestazione.

Prima fascia: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Seconda fascia: Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Romania, Turchia

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia

Quarta fascia: Serbia, Italia, Svizzera + 3 Playoff

Le squadre qualificate e le date di Euro 2024

L’Europeo taglierà il nastro venerdì 14 giugno, con le partite dei gironi. La fase a eliminazione diretta inizierà con gli ottavi di finale dal 29 giugno al 2 luglio. I quarti di finale si giocheranno il 5 e il 6 luglio, mentre le due semifinali il 9 luglio a a Monaco e il 10 luglio a Dortmund. Il trofeo sarà assegnato a Berlino il 14 luglio 2024. Di seguito le Nazionali che ne faranno parte:

Alla lista mancano tre squadre che saranno determinate dopo i playoff.

I playoff in vista di Euro 2024

Le ultime partite dei playoff per completare il quadro completo di Euro 2024 si giocheranno tra il 21 e il 26 marzo 2024 tramite un tabellone di tipo tennistico, con semifinali e finale. Nella Lega A si sfideranno Polonia-Estonia e il Galles contro una tra Finlandia, Ucraina e Islanda.

Nella Lega B, Israele se la vedrà con una tra Ucraina e Islanda e la Bosnia contro Finlandia o Ucraina. Nella Lega C, infine, ci saranno Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan. Dopo il sorteggio sarà tutto più chiaro. Non ci resta che attendere.