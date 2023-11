Euro 2024 qualificazioni, risultati: la Croazia strappa il pass, l'Italia sarà in quarta fascia nel sorteggio

Alla Croazia bastava un pareggio per conquistare la qualificazione agli Europei del 2024 e arriva una vittoria contro l’Armenia; l’Olanda rifila 6 gol a Gibilterra; finisce 2-2 tra Grecia e Francia

21-11-2023 23:20

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

E’ la Croazia a festeggiare nell’ultima giornata delle qualificazioni per gli Europei del 2024. La nazionale di Dalic aveva bisogno di un punto per ottenere la qualificazione nel gruppo D, ma contro l’Armenia arriva una vittoria di misura che permette di poter festeggiare anche senza troppe ansie. Il risultato della Croazia mette l’Italia in quarta fascia in vista del sorteggio dei gironi di Euro 2024 che si terrà a dicembre.

Croazia, qualificazione conquistata; pari per la Turchia di Montella

La partita da tenere d’occhio era quella tra Croazia e Armenia. La squadra di Dalic è partita subito forte facendo capire di non volersi accontentare del pareggio. L’Armenia però ha fatto vedere ancora una volta nel corso di queste qualificazioni di essere squadra vera ed ha capitolato solo al 43’ del primo tempo con la rete del vantaggio croato segnata da Budimir. Nella ripresa i padroni di casa hanno cercato senza fortuna il raddoppio ma al 90’ è festa.

Il Galles doveva vincere e sperare in un passo falso della Croazia ma dopo il gol del vantaggio di Neco Williams e le notizie che arrivavano dall’altro campo, i britannici hanno mollato il colpo facendosi raggiungere dalla squadra di Vincenzo Montella.

Olanda a valanga, pari tra Grecia e Francia

Era tutto già deciso nel gruppo B con Francia e Olanda già sicure delle qualificazione. I transalpini hanno dato alle seconde linee nella gara contro la Grecia che si è conclusa con il risultato di 2-2. Tutto facile anche per l’Olanda che ha superato nettamente Gibilterra con punteggio tennistico.

Israele vince ad Andorra, la Romania chiude prima

Non c’era molto da stabilire invece anche nel gruppo I. In palio c’era solo il primo posto del girone tra le due squadre già qualificate: Romania e Svizzera. Ad avere la meglio è stata la formazione rumena che nello scontro diretto ha avuto la meglio con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Alibec nella ripresa.

Vittoria esterna per Israele che passa sul campo di Andorra grazie all’autorete di Cervos e al gol di Kinda e chiude il girone al terzo posto con 15 punti conquistati. Successo esterno anche per la Bielorussia che vince sul campo del Kosovo.

Qualificazioni Euro 2024: risultati e classifiche

Girone B

Grecia-Francia 2-2

Marcatori: 42’ Kolo Muani (F), 56’ Bakasetas (G), 61’ Ioannidis (G), 74’ Fofana (F)

Gibilterra-Olanda 0-6

Marcatori: 10’, 50’ e 62’ Stengs, 23’ Wieffer, 38’ Koopmeiners, 81’ Gakpo

Classifica: Francia 22, Olanda 18, Grecia 13, Irlanda 6, Gibilterra 0.

Girone D

Croazia-Armenia 1-0

Marcatore: 43’ Budimir

Galles-Turchia 1-1

Marcatori: 7’ Williams (G), 70’ rig. Yazici (T)

Girone I

Romania-Svizzera 1-0

Marcatore: 50’ Alibec

Andorra-Israele 0-2

Marcatori: 29’ aut. Cervos, 81’ Kinda

Kosovo-Bielorussia 0-1

Marcatore: 43’ Antsileuski

Classifica: Romania 22, Svizzera 17, Israele 15, Bielorussia 12, Kosovo 11, Andorra 2.

