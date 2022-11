11-11-2022 20:04

Sono stati ufficializzati i nomi dei giocatori convocati per le amichevoli che l’Italia giocherà contro Albania ed Austria. Il ct Roberto Mancini ha chiamato in tutto 31 calciatori, con qualche conferma, dei graditi ritorni, assenti di peso e spazio ancora una volta alle giovani leve.

Convocati Mancini: il ritorno di Chiesa

Spulciando la lista dei convocati che domenica si raduneranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, notiamo il rientro di Federico Chiesa, che non gioca in Nazionale da un anno e che è in via di recupero dall’infortunio grave patito al legamento crociato del ginocchio sinistro, risalente allo scorso gennaio (non a caso pare possa essere a disposizione anche di Allegri per il prossimo match di campionato della Juventus contro la Lazio, almeno dalla panchina).

Niente Immobile, spazio a nuove leve

Non ci sarà invece Ciro Immobile, fresco di rientro in campo con la Lazio dopo il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra (lo abbiamo visto tra i convocati nella partita contro il Monza), mentre Mancini ha chiamato a raccolta volti nuovi come Simone Pafundi, classe 2006 di ruolo attaccante ed in forze all’Udinese (pur non avendo mai giocato tra mancate convocazioni e panchine: diciamo pure che il nome che più sorprende nella lista), e i due prospetti nonché diamanti grezzi della Juventus quali Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ben distintisi negli ultimi match dei bianconeri.

Si chiude la telenovela Zaniolo

Ci sarà inoltre Nicolò Zaniolo, che indiscrezioni volevano non essere tra i nomi dell’adunata manciniana, tanto da far sbottare il calciatore della Roma sui social, spiegando che l’ematoma rimediato nel match contro il Verona non lo aveva di certo abbattuto: “Ho sempre cercato […] di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni”. La svolta pare sia arrivata dopo una serie di contatti tra il ct e Zaniolo, che hanno spinto quindi il tecnico campione d’Europa a sciogliere la riserva.

Amichevoli Italia, i dettagli e la lista convocati

I due test che gli Azzurri affronteranno sono gli ultimi di quest’anno: la partita contro l’Albania, la 400esima nella storia della Nazionale, si giocherà il 16 novembre alle 20:45 a Tirana, presso l’Air Albania Stadium, mentre l’Austria verrà affrontata all’Ernst Happel Stadion di Vienna il prossimo 20 novembre, alle 20:45. Di seguito, la lista completa dei convocati di Mancini suddivisi per ruolo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).