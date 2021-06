Italia, i tifosi puntano il dito: Basta, deve uscire di squadra

Per qualcuno ha fatto un gran lavoro sporco, correndo su e giù sulla fascia e dando una mano ai compagni ma per la maggioranza è stato il peggiore in campo. Nel lotto dei giocatori dell’Italia più criticati dopo la sofferta vittoria degli azzurri contro l’Austria, assieme a Immobile e Berardi, c’è Lorenzo Insigne. Doveva essere lui l’uomo di qualità di questa Nazionale, il soffio di fantasia ed imprevedibilità dell’Italia ma come spesso gli capita nelle gare importanti si è visto davvero poco.

Scolastico nelle soluzioni, mai un tentativo di saltare l’uomo, prevedibile nelle sue conclusioni, quasi sempre tentate col marchio di fabbrica del “tiro a giro”, Insigne si è fatto notare per una bella punizione nella ripresa e qualche ripiegamento efficace ma non è solo questo che si chiede da lui e sui social infuria la polemica. Va bene la soddisfazione per la vittoria e l’emozione vissuta in 120′ ma serve una svolta.

I tifosi chiedono l’esclusione di Insigne

Se è vero che tutto l’attacco ha deluso e che in tanti sostengono che con Immobile-Berardi e Insigne non si va da nessuna parte, è soprattutto l’esterno del Napoli ad attirare le critiche sui social: “Ma Insigne ha dietro il pentapartito, una Loggia toscana, la CEI o cosa?” o anche: “Possiamo dire che insigne oltre al suo “tiroaggiro” non sa fare altro?” oppure: “Il peggior trio d’attacco dell’Europeo”.

C’è chi contesta le pagelle: “Questi di Raisport hanno davvero dato 7 a Di Lorenzo e 6 a Insigne” e chi affonda il coltello: “Insigne come sempre fumoso nelle partite importanti” oppure: “Insigne , a mio parere inguardabile. Del resto “il magnifico” ogni volta che l’asticella si alza lui passa sotto e non incide, non e’ la prima volta”. I fan lo vorrebbero in panchina: “Insigne fuori dalla rosa! Insigni-ficante!” e ancora: “I numero dieci della nazionale facevano la differenza in campo con gol e giocate di classe…tipo Baggio, Totti, Del Piero, Zola Mancini! Giocatori indispensabili in questa nazionale sono pochi e Insigne a mio parere non è uno di questi!”.

Per i fan Insigne non è un vero numero 10

Il web è un fiume in piena: “Insigne è solo un buon giocatore. Non certo un fuoriclasse e nemmeno lontanamente paragonabile ai grandi numeri 10 italiani Baggio, Totti, Del Piero. Il tiro a giro di Insigne: gliene riesce uno buono ogni 50, il resto sono passaggi al portiere” e ancora: “Tiraggir” di Insigne nella notte è stato vietato dal parlamento di 15 stati europei. Il calciatore potrebbe essere arrestato se dovesse tentarlo venerdì a Monaco di Baviera.” e infine: “Insigne è l’inutilità spiegata in campo, ha azzeccato un’azione e una punizione nei supplementari e stop”.

SPORTEVAI | 27-06-2021 09:14