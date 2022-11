Italia, la marcia verso Euro 2024 partirà da Napoli

25-11-2022 17:15

La nazionale italiana torna a Napoli. È infatti ufficiale che la prima partita degli Azzurri nel 2023 si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona: giovedì 23 marzo la squadra di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra nella prima partita del Gruppo C di qualificazione ad Euro 2024, la cui fase finale si svolgerà in Germania tra il giugno e luglio.

I campioni d’Europa in carica torneranno poi in campo già il 26 marzo a Malta pe rla seconda partita, mentre il successivo impegno casalingo sarà solo il 12 settembre 2023, contro l’Ucraina: a giugno, infatti, l’Italia sarà impegnata in Olanda nella Final Four di Nations League insieme ai padroni di casa, alla Croazia e alla Spagna.

A completare il girone la già “fatale” Macedonia del Nord.

L’Inghilterra è curiosamente l’ultima squadra affrontata in casa dall’Italia nel 2022, lo scorso 23 settembre a Milano, gara finita 1-0 con gol di Giacomo Raspadori, che spalancò agli Azzurri proprio la strada verso le Finals di Nations.

La Nazionale tornerà a giocare a Napoli a quasi 10 anni di distanza dall’incontro valido per le qualificazioni al Mondiale 2014 contro l’Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 (2-2).

Nelle 25 parttite giocate a Napoli l’Italia ha raccolto 13 successi, otto pareggi e quattro sconfitte.