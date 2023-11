Italia, Spalletti pronto per le sfide decisive, come giocherà con Macedonia e Ucraina

La Nazionale insegue la qualificazione ad Euro 2024 e le prossime due gare saranno decisive: le probabili formazioni e le novità per gli azzurri

12-11-2023 15:50

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

L’Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla sconfitta contro l’Inghilterra ormai già qualificata a Euro 2024, si prepara ad affrontare le prossime due sfide che saranno decisive per il passaggio di turno. L’obiettivo è mantenere il secondo posto per evitare di dover passare per gli insidiosi playoff che in passato hanno già regalato più dolori che gioie agli azzurri. Le probabili formazioni di Spalletti e le novità in vista nelle due prossime sfide contro Macedonia e Ucraina.

La probabile formazione dell’Italia contro la Macedonia

Colpani e Cambiaso in, Zaniolo e Calabria (che però si infortunato ieri) pure. Ancora out Immobile. Tante le novità tra le convocazioni: Spalletti richiama Raspadori, recupera anche Politano che era stato ignorato in precedenza e ritrova Jorginho che ha riacquisito continuità di prestazioni nell’Arsenal.

Si ipotizza un 4-3-3 per l’Italia in campo venerdì 17 Novembre dalle ore 20:45 (sfida visibile su RAI 1) contro la Macedonia: Donnarumma tra i pali con la difesa a quattro composta da Di Lorenzo-Acerbi-Bastoni-Dimarco. Centrocampo a tre con Barella e Colpani – che sta facendo benissimo al Monza – come mezzeali e il ballottaggio tra Locatelli e Jorginho come play.

Tanti i dubbi invece in attacco: Berardi e Politano si contendono il ruolo di esterno destro; per il centrale d’attacco non ci dovrebbero essere dubbi con Raspadori titolare e per la corsia sinistra il faraone El Shaarawy è il primo candidato da titolare.

I cambi dell’Italia in vista dell’ultima sfida contro l’Ucraina

Con gli infortuni di Casale e Scalvini, Spalletti potrà quasi sicuramente schierare la stessa difesa che giocherà contro la Macedonia ad eccezione di Cambiaso che sta facendo molto bene alla Juve e potrebbe avere una chance da titolare.

A centrocampo torna Frattesi che potrebbe essere affiancato da Bonaventura come mezzala sinistra, come nell’ultima gara contro l’Inghilterra. In attacco si ipotizza: spazio a Scamacca centrale e Kean sulla sinistra, che potrebbe essere favorito su Chiesa. Sulla destra invece possibile spazio a Zaniolo qualora Politano e Berardi deludano.

Come giocheranno Macedonia e Ucraina contro l’Italia

Dopo il pareggio fuori casa dell’Italia a Skopje per 1-1, gli Azzurri vorranno vendicare l’eliminazione alla fase della Qualificazione ai Mondiali battendo la Macedonia. Sarà già decisiva la prossima gara per gli uomini di Milevski – in quanto al terzo posto a -3 dall’Italia e prima dell’ultima partita contro l’Inghilterra- e si ipotizza che possano scendere in campo con il solito 3-4-3 cercando compattezza al centro del campo o con il 3-4-1-2 con Elmas al fianco di Miovski e Bardhi (autore della rete del pareggio contro l’Italia nella gara di andata) nel ruolo di trequartista, non rinunciando ai due esterni Alioski e Ashkovski.

L’Italia ha già battuto l’Ucraina in casa per 2-1 con le reti di Frattesi (doppietta) e Yarmolenko. Gli Azzurri sono attualmente al terzo posto in classifica a 10 punti e a -3 dall’Ucraina che avrà una partita soltanto da preparare e non due come l’Italia. Si ipotizza che la formazione gialloblu possa scendere in campo (lunedì 20 Novembre alle 20:45, gara visibile su RAI 1) con il 4-2-3-1 per provare a pungere l’Italia con i suoi esterni d’attacco per provare a battere definitivamente gli Azzurri e mantenere il secondo posto.