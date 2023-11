Italia, Zaniolo indagato ma convocato: il retroscena e gli scenari

Nicolò Zaniolo torna a figurare nella lista dei convocati della Nazionale diramata da Luciano Spalletti. Il centrocampista in forza all’Aston Villa, tra i protagonisti nell’inchiesta calcioscommesse dello scorso ottobre, sarà disponibile per le sfide imminenti degli Azzurri con la Macedonia e l’Ucraina. Da una sosta nazionali all’altra, la vita dell’ex Roma si è completamente ribaltata e ora è pronto a dare il suo contributo per la qualificazione a Euro 2024.

Convocazione in Nazionale: la situazione di Zaniolo

Zaniolo si prepara a fare ritorno a Coverciano. Lo stesso luogo che, nella precedente pausa di ottobre, il centrocampista, insieme al compagno di Nazionale Sandro Tonali, fu costretto a lasciare dopo l’arrivo di due agenti con un avviso di garanzia per il presunto coinvolgimento nel calcioscommesse.

Ma le casistiche dei due giocatori sono alquanto differenti. Di fatto l’ex romanista ha dichiarato di non aver mai scommesso sul calcio, ma solo su poker e blackjack, seppur su siti illegali. Inoltre, gli atti dell’inchiesta di Torino su Zaniolo non sono stati ancora trasmessi alla Procura Federale e l’avviso di garanzia non ha prodotto alcuna squalifica, a differenza di Tonali che tornerà in campo a settembre 2024. Motivo per cui, è stato possibile convocare il giocatore dell’Aston Villa nuovamente in Nazionale.

Zaniolo e il possibile patteggiamento

Sul fronte sportivo, Zaniolo sembra pronto per il rientro, ma sul versante penale, la situazione potrebbe ancora riservare sorprese. Nonostante l’indagine del procuratore di Torino sia ancora in corso, al momento sembra che i fatti siano in linea con le ammissioni dell’ex giocatore della Roma, il quale ha dichiarato di aver scommesso su poker e blackjack su siti non autorizzati. Questo potrebbe portare a una risoluzione della situazione con una sanzione economica per il centrocampista.

I convocati di Spalletti

Gli azzurri si apprestano a disputare le ultime due sfide per la qualificazione a Euro 2024. Nella giornata di ieri, venerdì 10 novembre, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 29 convocati che saranno a disposizione per la sfida con Macedonia e Ucraina. Oltre alla novità Zaniolo, nella lista sono presenti Colpani del Monza e Cambiaso della Juventus. Ritrovati Jorginho e Calabria. Un’assenza pesante, invece, è quella di Ciro Immobile, che ha fornito spazio agli attaccanti Kean e Politano.

Di seguito, il calendario degli azzurri: